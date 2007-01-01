+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE.Tech
Экономика и бизнес

Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE.Tech

Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
0 226
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Менее месяца осталось до старта 6-го ежегодного хакатона для ИТ-специалистов по актуальным технологическим направлениям организованное ВТБ. Мероприятие пройдет в гибридном формате с 11 по 26 октября. Командам будет предложено решить одну из трех задач, а победители разделят призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных — хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT — цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault — место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека «Озеро данных» стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.

С 11 по 20 октября при поддержке менторов командам предстоит разработать свои решения — для работы с большими данными. Безопасную систему для хранения с использованием алгоритмов шифрования или инструмент, который позволит ИТ-специалистам в удобном формате хранить сертификаты о пройденном обучении. В основе каждой задачи — кейсы, с которыми работают технологически команды банка.

Лучшие решения будут представлены 26 октября на офлайн-финале в Москве. По итогам 9 команд-победителей разделят между собой призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

Принять участие в хакатоне может любой желающий старше 18 лет. Задачи будут интересны студентам, выпускникам технических вузов и молодым специалистам с опытом работы в разных сферах: разработка, дизайн, аналитика, информационная безопасность. Участвовать можно готовой командой от 2 до 5 человек или присоединиться к существующей на этапе регистрации.

«Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше. Мы предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в решении реальных задач, которые актуальны для ВТБ прямо сейчас. В этом году мы увеличили не только число задач на хакатоне, но и призовой фонд», — поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 сегодня
4 1094
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 сегодня
1 935
Василёк

проворовался ?

...
Общество
Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
14:32 сегодня
2 736
Василёк

Предать огласке - чтобы что ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв
14:27 сегодня
2 8071
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:21 сегодня
6 1785
Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
14:16 сегодня
6 1785
Василёк

а главное "нахрена"

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
14:13 сегодня
3 1766
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:06 сегодня
4 1094
Василёк

рисунки на стенах выглядят как "добро пожаловать в совок". За что вы так к детям ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
14:03 сегодня
3 2302
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Преступница с помощью специального устройства изменяла голос на мужской, выдавая себя за администратора.

...
Криминал
Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 340 тысяч рублей
12:49 сегодня
1 441
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJXMWZEbEdKeE5OSTRaMUJ1SjJrVGc9PSIsInZhbHVlIjoiU3FUWDRvTGRqWFZVRlJRWEJQaStSdHdWSVN3T1p2eXpzWVlpMnRTRVRzSDd0aXJrYUZGTSsvTnQvL3JYS0ZjWTUxdmdxRXpJZjVuRGEvSURzNkNNcTZTaFBwUC9oT1NWY0FiNXlEa050cGxhRGZGSHFtM2RJYTBWbmI5MDd1OGw2RkpHYnRHeGNJK1Z1cjRJaDhSQkR3ZTlaQWdBN2NpdWJFQmkwYzVOQjcrRS8vOGNEcEZDcnp0THlSanl2L0dHSVU1VmNmSHhQNFBuSGVIMml2V29jUnZVWWprZGJaWVd1VytPdFhnZjg5N2VPellKQ3BSVVB5SDE3OVJxNUhxdG9yamR0YTN3Sm9Ic0hGS0dJM2x1bXE3eEJPeUdiK0FIMTBGRXBZV0xuWExhQzVOelZvdGpXVnR3Y0ZJWXBodG5iSUZMZjdUam5SRW9lNXg2aVlLbSswTUlnM3lWVER2MGhTT0tMS2sxWTdUWmwvbXhQZW04YnlMZTFxZkVWRWN5azBBcks4bTdvalp0YVluY2VYaTZBN0I1akhJdDBOU0VnQ29oU0JFVnA4SlVLT245SGwrck41emlyb2dLeEZPVVFJSHdEMUxQY0gySS9YT3pVTmRWMlhBZWhOT25sVHBUZk9IbGZZT0hkNmpXdms1SFJHN0pINXM4bjBCRTJxcVU3ZW55Sm1ZVC82ell0eW55Lzc2aDIzUUFxcjY5dVl0enNBZVQ1SDhYQWNEMm93V3JVZk84QzJ5NXVZRGl0ZEFjS2dWYkp3VmViYVdjUWc3U05WN2w5YTNZMlRwdlVFOTEzUmR3NTh2azB2ZlVKcStUUU9ud3JCOGxrYURJUkJTMSIsIm1hYyI6ImI2OWM5MDI1MThjYjg4YTBlNjkyY2RiYjllYmI0NjY2ZDk3YzQwMTVlZDM5YzE3NDI1NDFmM2I1MDA5NDY5YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlVtbGxuSVArVklUTUo1NExOTk1pUnc9PSIsInZhbHVlIjoiOTg4OUo1QTdWWXArY0RWbHNWbWovbmZVaWl1NDV6S2Z6N1A5Q2wwSnFCaTVXZ0g0OWhKRC9Ec3I5V21LVEtGeE1tZExWVy8rWGdJYjdOdnRzUkFoQ1R2NXdEODNqVzlYY2MyZFpqRVY4VmlMd0RNa2pzK0pwSWhIRXNyc01peWs2eGMzZzQ5elM0VDM1UHZkVWk0eU5BMzY5KzJ3UjNuS3V3bUdCV1JJa1owWjR0cEhqa0oxQU85OXJlWU9JcHc3c0ExL2drOTBncExyYzBNWnhxemtSdEI5c3VGRkJNZWVWTWJ6clpSNGc5RFZHN2ZJSUU0Tk1JOFNFbW1QUklJS0JaVU5xSThMTjFaaHJ3dTUwWHluancwcEFsT0h1ZHNlaHlnbWZxNDhZNnplSUZiUVNQMTdFVDU1eUIxLy85OFFIYXJWVEFoQ2hLYkQzcTlTR3pBUjQva0o4bjZ1WDIxM2ZERklZbm9GdDRnaEpmeE5FZHRmaVVZRjE5Q3RhWG9LdG1aRmJTSElPTEVsM2dOM0FHNkpMbE5LS28xeVRJeDc5NVFKb2tWWjRrRTBqTnpWamVrRkUxT2czdXM2QW12UCIsIm1hYyI6ImUzZWEyYmUwMTQzYmExNmNkM2YwNGY3ODQzNWI2ZTg4NmQ2MDA1ZjZiMTMzMDUwZWI5ZDFhOGZlODgyYjEwMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+