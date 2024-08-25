Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании Президиума Госсовета РФ

В среду, 25 сентября, там обсуждался вопрос развития экспорта.

К 2030 году планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети в сравнении с 2023 годом.

По итогам заседания калужский губернатор отметил, что наша область активно включена в развитие экспортного потенциала. Транспортно-логистический комплекс в Калужской области является опорной точкой маршрута «Север-Юг».

Шапша при подготовке к заседанию внес предложения от нашего региона. Часть из них передали предприятия-экспортеры.