ВТБ вновь повысил ставки по вкладам 

ВТБ второй раз за месяц улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях как для новых клиентов, так и для действующих вкладчиков. Наиболее привлекательные условия установлены по вкладам на год - по ним улучшены условия до 21%\* годовых для всех клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков. Ставки по вкладу с ПДС достигли 27%**.

Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев скорректирована до 19,4% годовых для новых клиентов и действующих вкладчиков, которые внесут на свой счет новые средства. Для депозитов от 15 млн рублей ставка повышена до 19,5% для всех категорий клиентов.

Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4% годовых – ставка указана с учетом выплаты процентов в конце срока. Интерес к трехмесячным депозитам остается стабильным: треть (33%) розничных клиентов использует этот финансовый инструмент в качестве копилки и позволяет клиентам получать высокий доход даже на те деньги, которые остаются «под рукой».

Кроме того, до 27% годовых увеличена максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода»**, который доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Минимальная сумма депозита от 30 тыс. рублей, а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на срок 3,6 или 12 месяцев.

«Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жёсткой риторики ЦБ вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков. Сейчас клиенты фокусируются на среднесрочных депозитах- именно для сроков свыше полугода мы и предлагаем самые высокие ставки. Сегодня каждый пятый клиент ВТБ выбирает вклады на год, в сентябре спрос на этот срок размещения вырос более чем в два раза. Это позволит зафиксировать ставку в 21% на 12 месяцев. Такие доходности на российском рынке по стандартным депозитам наблюдались только в начале 2022 года», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

* Ставка до 21% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка – 18,40% годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 2,60% годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» - 21% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли; срок вклада определяется вкладчиком от 3 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей при открытии в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей при открытии в офисах Банка; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка, полная матрица максимальных сумм указана в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Итоговая процентная ставка складывается путем суммирования Базовой процентной ставки и Надбавок, действовавших исходя из фактического времени применения на каждый день срока действия вклада. Базовая процентная ставка действует с момента открытия вклада до окончания срока действия вклада. Базовая процентная ставка (годовых) фиксированная, зависит от размера первоначального взноса или неснижаемого остатка, срока вклада, валюты, периодичности выплаты процентов (в конце срока вклада или ежемесячно), опций снятия и пополнения.

Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» действуют с момента открытия вклада до окончания срока вклада. Надбавки применяются только при выборе опции без пополнения и снятия.

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 24.09.2024.

** До 100% финансовой поддержки государства для участников Программы долгосрочных сбережений (далее – ПДС) с доходом до 80 000 рублей/мес. при личных взносах от 2 000 до 36 000 рублей в год.

Доходность до 27% годовых по вкладу «Двойная выгода» достигается на сроке 91 день при открытии вклада в офисах Банка на сумму от 30 тыс. рублей при условии заключения в Банке ПДС с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд с первоначальным взносом в размере не менее 30 тыс. рублей. Вклад может быть открыт в течение 14 календарных дней (включительно) с даты заключения ПДС. В случае расторжения ПДС в «период охлаждения» (14 календарных дней с даты оформления ПДС) процентная ставка по вкладу устанавливается в размере 0,01% годовых не позднее 30 календарных дней с даты получения информации о расторжении ПДС. Перед заключением ПДС необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием, Уставом, Ключевым информационным документом и Правилами формирования долгосрочных сбережений АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд

Вклад «Двойная выгода»: валюта вклада рубли, срок вклада 91, 181 и 370 дней, минимальная сумма вклада от 30 тыс. рублей, выплата процентов в конце срока вклада, пополнение, частичное снятие и продление договора не предусмотрено, досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования». Процентные ставки на 91 день – 27% годовых, на 181 день – 21,5% годовых, 370 дней – 22% годовых.

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Лицензия 269/2 выдана ФСФР 18.10.2007 г. Реклама. Условия действительны на 24.09.24

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