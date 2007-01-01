В Спас-Деменском районе реализуют 19 инициативных проектов на 14,3 миллиона рублей
Об этом 24 сентября сообщила министр финансов области Валентина Авдеева.
В рамках трёх проектов поддерживаются школьные инициативы.
Работу в этом направлении Авдеева проверила лично, посетив Спас-Деменск.
Она отметила, что в прошлом году в районе реализовали 16 проектов на 13,1 миллиона рублей. Из них 10,6 миллиона были выделены из областного бюджета.
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