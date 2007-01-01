+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Спас-Деменском районе реализуют 19 инициативных проектов на 14,3 миллиона рублей
Экономика и бизнес

В Спас-Деменском районе реализуют 19 инициативных проектов на 14,3 миллиона рублей

Об этом 24 сентября сообщила министр финансов области Валентина Авдеева. 
Дмитрий Ивьев
08:29 сегодня
0 143
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В рамках трёх проектов поддерживаются школьные инициативы.

Работу в этом направлении Авдеева проверила лично, посетив Спас-Деменск.

Она отметила, что в прошлом году в районе реализовали 16 проектов на 13,1 миллиона рублей. Из них 10,6 миллиона были выделены из областного бюджета.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
L t

Опять эти заниженные вёдра и упыри за рулем. 5 лет - столько стоит 1 жизнь ребенка и 3 искалеченные.

...
Происшествия
«Лада» вылетела на тротуар, погиб грудной ребёнок: подробности страшного ДТП
22:53 24.09
1 1463
ecilop

космонавтики могут появиться на «Яндекс.Картах».

...
Общество
В Калуге открыли двадцатую фигурку космонавтика
21:42 24.09
1 1081
ecilop

видимо на фото единственная площадка которую очистили

...
Общество
За неделю из Калуги вывезли 78 КАМАЗов мусора
21:39 24.09
2 659
ecilop

вот это "рейд"

...
Общество
В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка
21:34 24.09
4 802
ecilop

"..к концу учебного года"

...
Общество
Зарплату воспитателей в детских садах обещают повысить до 48 тысяч рублей
21:25 24.09
1 928
ILR

Целая новость про "это".😇

...
Образование
Владислав Шапша посетил университетскую библиотеку
21:18 24.09
1 502
Андриан Владимир

Пустая болтовня,создание видимости работы

...
Общество
В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка
21:07 24.09
4 802
ILR

Скажите, для чего эта показуха?...

...
Общество
В Калуге полицейские провели рейды для поддержания общественного порядка
21:05 24.09
4 802
Tomer Savoia

У погибшего мужчины остались жена и девятимесячный ребёнок, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

...
Происшествия
У сбитого насмерть велосипедиста остался грудной ребёнок, власти ищут очевидцев ДТП
19:02 24.09
1 2194
Tomer Savoia

Перевозчик предлагает из «Кошелева» ехать сразу в центр, минуя «Веснушки».

...
Авто и транспорт
Жители Правобережья проголосовали за сокращение автобусного маршрута №29
18:55 24.09
2 1696
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJNOG1KSi9udXBJdStpVVFQbzhhL3c9PSIsInZhbHVlIjoiVmtaWXl4eW44eVh3OW1VWms0MUUzMUV4ekdJeGZkeFd3ZFZ6T2NLb2NlWHJBTGRYeVMyTG51YW5nNUxrRG1lTTQ1MmJNTFlXR1VKcFphREdiakFFclBob2puRkY0M1BXaFc2ZWd3TEZNOTJxSkoxdjdpZ2duOUVqa0ttZU1vK3dVUTFjeEVyZS9sSldKVExQaEVsZ210dUlzSk9vdXNtT0NmclIzYzM0eE9KeFBLQkFMWUlJemJQb1drSDZXTHpwWGxCVW16S3Jad2xGR0NWWnJjazB5VWUybjFuUnU5Q3hEZjgzL1Q5eWpRbURyU0VPbVpaUktpdVRQN1FkM1VjejcxRjBaOHJUbHlFMUxEVzhVQUo1NDJXU0tKTzFBSEJNd3IvZzYxRE50N0xITXpEY2o3QXlycTFha3hvemk2a0t5Mmtna3VMS1FPUzhzcys4aFFiSXFHeWpUYk14a253NHNBaG0rUUJ6d1hORXNKSmhnSis2ZmtLWENuY1ZQK1JIRW5QcEdCZkxWbEh2d3lXYWpKU2lvcWFZTzVpblFsSVQwcGRRcm5TOW9NNk55clFlSzlENUVOQjdUQzdJNGlvMTN5Y3NCeFJiZk4zMUFBYTlUb3B3RzdGN2g4ZnpFaWNIemFJYkdsaG1pNXZ0TzhpSFVJNXB5RjZVblZ6Y0d6bTBSV1FGaHpNdTJRZUo3Ym52bHh2VVBrcGs2SXI4RE9JNkJ1UVRyQURONG95cXBpZ2RSdk1NYithK3pUN0svalZHd0ZsUVNFNzZIMy9QWlFtWktQeGFPSDNjVEhrKytOZzh6TTVUeXZBeTNsczBtOURrbGc3NHVwTW5lOFVYbHRwNiIsIm1hYyI6IjljNjUzY2RmMzk1ODAxZjMwMWIzMzg2MjFjOWMxOWRiYzU1NDQyMDFlMTlkOTFkY2YyMmE1N2IwNGFlM2VmZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlRRcisxTnZGRWdiS0NNVlplUlQ4ZUE9PSIsInZhbHVlIjoiWVErNmxNMkdNd0dUd0lvTUNWZnNqeEUzUE5UWU5ONWJMYzNWdjhVMmZGV1pJb2YwR2ExN2N1MUxIMkdlZWtVbU9FZTF1dDVSR0JiOXB1bXBNWDlUZjlJMnI0aDVRSXcyNTBLNDk1V2pSM3pYdlpxaW9Vc2R6ajRyL1JsNU1rVVFEaEphdERUTVlid2k0RjdTOXZrWERKUjNLeW5FblYyZ3BVckNQWDNnblFxK2dzTFp1cklFbFF3ZUU2aGJQelQ4djFoUGo2UFJ0N01wWXBUa05DenQzL256TE1iYit5UUg4SVErV2UzQ0lpaTc3RGFLM3ExcEhtN1ptOS91Qk5YeENPTlBsNmZVbTk3MjlCZnBMVEF3bjdWajNVRjlpeTZmTkxNQUNCdVBuTDJCT1VqSWp4cndON1JSSDl2WWtaVmlQRjN2MCtXcktGSVJZMXBocU96QS9WWUhRTEhhK3NXRHh0TDJEanBlZSt0Nnh5OGNqckdKYm1CQ1lrNlNIVXVrWGlPeDVWU3BkaUluNzhjREJ2b0lkZ3dETWhDK3NXdlErSmV6L2hkUkhDcTE5WUxnTC91TGdwTXhXQm1GeTlxaCIsIm1hYyI6IjFhOTUwY2UyODU1YTRkZDJlM2QxYTI4ZTllNWUzYTlkZWJlZWM1M2RlMDg4NDkxYTNmMzYwZjEzNGI0YjQxMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+