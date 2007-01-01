В Спас-Деменском районе реализуют 19 инициативных проектов на 14,3 миллиона рублей

Об этом 24 сентября сообщила министр финансов области Валентина Авдеева.

В рамках трёх проектов поддерживаются школьные инициативы.

Работу в этом направлении Авдеева проверила лично, посетив Спас-Деменск.

Она отметила, что в прошлом году в районе реализовали 16 проектов на 13,1 миллиона рублей. Из них 10,6 миллиона были выделены из областного бюджета.