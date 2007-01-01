Калужская область увеличила экспорт в страны СНГ на 27%

Такие показатели зафиксированы в первой половине 2024 года, сообщил 24 сентября губернатор Владислав Шапша.

- В пятерку стран-лидеров по объему экспортных поставок из Калужской области входят Беларусь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция, - пояснил он. - Экспорт в страны СНГ в I полугодии вырос на 27%. Значительный рост экспорта в Иран - в 6 раз, Монголию - в 2,5 раза. Увеличили объемы поставок в другие страны продовольственных товаров, машиностроительной продукции, целлюлозно-бумажных изделий.

Калужские компании поставляют продукцию в 74 государства.

На совещании в Москве, посвященном нацпроекту «Экспорт», губернатор озвучил предложения по поводу упрощения международных платежей, сертификации, решения административных вопросов.