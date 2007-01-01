Владислав Шапша поучаствовал в работе над новым нацпроектом «Экспорт»

Губернатор Калужской области 24 сентября отправился в Москву.

Он принял участие в совещании по подготовке расширенного заседания Президиума Госсовета РФ «О развитии экспорта».

Там обсуждали новый нацпроект «Экспорт».

Как отметил Владислав Шапша, ссылаясь на слова заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, теперь происходит кардинальная перестройка экспорта. Из-за этого меняются требования к нацпроекту.