+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области начали внедрять систему учета птицы и сельхозживотных
Экономика и бизнес

В Калужской области начали внедрять систему учета птицы и сельхозживотных

На предприятиях появилась программа «Хорриот», рассказали 24 сентября в региональном Минсельхозе.
Дмитрий Ивьев
13:07 сегодня
0 244
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Систему разработал Федеральный центр охраны здоровья животных.

Она позволяет вовремя устанавливать источники распространения возбудителей опасных инфекций. Также можно прогнозировать и предотвращать вспышки заражения.

С помощью «Хорриота» работники предприятий контролируют местонахождения скота и пути его перемещения.

В комплексе с системой ГИС «Меркурий» обеспечивается безопасность продукции.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Не может быть

...
Общество
В Калужской области усилился кадровый голод
14:22 сегодня
2 1488
Bungee

Недавно были на Байконуре с детьми. Эта женщина шла рядом с повозкой, на ней сидел ребенок, она на него сильно кричала. Затем подошла к нам и стала попрошайничать. Узнали потом у знакомых, что она все время здесь ходит. Страшно, ведь рядом несколько школ…

...
Общество
Цыганка напугала калужан в микрорайоне Байконур
14:20 сегодня
1 2576
mrTJohn

Во времена СССР, обучение оплачивало государство, сейчас же родители студента. Поэтому государство с их распределением можно смело посылать лесом, вместе с 52% компаний.

...
Общество
В Калуге 52% компаний выступили за обязательное распределение студентов
14:15 сегодня
1 373
Н.Влюбчивый

Пока у калужского педа не отберут бюджет специалистов в Калуге не будет.

...
Общество
В Калужской области усилился кадровый голод
13:49 сегодня
2 1488
VGA

Хвалить за это? Сначала они

...
Общество
За неделю из Калуги вывезли 78 КАМАЗов мусора
13:47 сегодня
1 396
VGA

Ни одного не видел в СВЕТООТРАЖАЮЩИМ жилете,а в шлеме вообще никого. Ездят как хотят,ПДД для них не существуют.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
13:23 сегодня
2 657
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора😡

...
Общество
Калужане внесли в программу долгосрочных сбережений 85 миллионов рублей
11:28 сегодня
2 641
shurup

Отличная новость! Побольше бы таких.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
10:58 сегодня
2 1673
ajax

Ныне команда не заслуживает столько много знаков! Нечего особенно расписывать. Ни стадиона, ни команды, ни идей, ни поддержки от влиятельных людей... Пожилым поклонникам футбола, видимо, не дождаться добротной игры на переполненном домашнем стадионе... Жаль...

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» проиграла лидеру турнирной таблицы
10:48 сегодня
1 1031
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Благоустройство
В Калуге потрескались Гостиные ряды
09:34 сегодня
2 1405
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlJhSmdlcEkybkFXMTBPMFpvUllZZXc9PSIsInZhbHVlIjoiZE4yenJDSWxuallKNjZTR0M1cVFHdkN2ZkhiNk04bDZEQjlEZkpHUm5BaGx3S1QzTjJPNld3TUlOWEdidjFzRWVrQ0pRK1R4NTJzN0VBQ3hpTEhoSFJwRFhhSVZrbkZDY2Q0N1Vib3YycGthQ3BMM2hwdG90NlUwYUxBTDVmK3JSck8ydGprdS80N3U0NndJbDRnVngyekp3NEVSZm5nbHJjbDc3K1VYYWhTc3ZyKzJkdVpLZnU0S1MyTWl1MFlDTk5NdUplRkdnaEJKU0lCYU5IckozZ01SV0I1VmtFanVzVEIzNlVNalBvRWJiNVFYeFZTbmluOHcvSHFLanlYbkFZQWEzRkhtQ1hyVFZTd1dESjJJUnNQVkQ1VkRmVFBBUXdtZExlWjNEMmNRbDZFSmRhTjFpNXBWVkQwd1cyRUhMb2dFWjRteDJpWVpXcmdxMmx5UXREYzJCbHB6RnVzSW1LajFnUXZXeE1hN21mU0ovZDQwYllsYU02eUhXN3Q1WU5hSHhERUU3Q05wQ2RXZGhjS1REdGVzU29XZE16dmYwT2xQVVd4b3ZDT3gwSkJnVXFncVcvWm9lVlo3bGh1QnJGUUVud2hiT1hCQnVCMXRVUVFHQ2JyUG5vV1h5Sk1zbzgxbTQxb3QrQ29kRkd3YWVhdTZTNlFxSWpyYlBxTCtZck94Tk5rOEY1akM4NkxkVHRUa1E1RitneXFvOFVqcVBSUVdaZmJYUWo3ZTBsa0puMXdTZzFzUW9HcDY2SHdSZWlhZ2FSeWpQbFNVWFdVeEY3ZkxFQlR3cDd0MmxIME1EblUxb2hsMkUxaGZtZTg5azVFeUhqVS9id1FxT3JBOSIsIm1hYyI6IjVmNDI3ODlmZjcxZjA5NTFiOTYyOGRhYmRkMTJiMjlmMDA3MjJmOWQxYWNmYjM1NWVjNjM0MmUzYmYyOGNiZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InRRV3ptdTQ0TFBFeUUwTkRHc3pjVlE9PSIsInZhbHVlIjoiZThhR3Q4SE1QRjJuZ2lUdGdnWktTSnlReTY5UGRhOHpXcDN0cDA1QTQ2MU00MXB3QlVrQURxMjZGZTAyeVJBMmNjbmhNOFBkQlc2QTBkQURMLzZvck1YcFBUczFkUzYzZkFwVkFEN1NDUkxZcy9lWmQvMWd3TEhxRDRkVE14cEZHU2d2b0tuVFl0QU0zS0pzblQxdXI0eGduQ0oxcUs0by92VEM5ZzIzYjJwS2ZMVnlKaytpQThYQzhRM0ZnL01seHdmWkRtbkRvVUE3dEZ3QStHc1I1ZEVETlhlWG5TaDQ5SUhyZVM4Z2I0Ty9YYjdCejE5LzlZS2N2UWY3U1lJbGw0a1l3eEFHNlJXaGhxL0NDUGNxZy8xZ0hya1NBbVpwTlNYaWxDVGNvSlFRaTNkeGxjL21NcWs0SHg5bmhhWDUzTW9DZVU2M3pMRFp2WUJzWmNZVS9CT2d4aHQ0WFpCWEl5UE9aelIrdnhLWFRNczVCbG5xcGJQMWR5U3FQS0hBNC96cnVXU2o2SVhTQVplajdPZWdSSHl4RHNKcEpER1RHSCtPV0RYZGhidDZkK1ZJTlp4T3A2aThLbVJNUm9rKyIsIm1hYyI6IjE1YzViNTIyY2JiZmU4MThkZDg4YjFiNWM1MTdiNWI3OGRmYjEyYmE4MDYwYzYzZGYwNzYwMzZmODAyNWZjYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+