В Калужской области начали внедрять систему учета птицы и сельхозживотных
На предприятиях появилась программа «Хорриот», рассказали 24 сентября в региональном Минсельхозе.
Систему разработал Федеральный центр охраны здоровья животных.
Она позволяет вовремя устанавливать источники распространения возбудителей опасных инфекций. Также можно прогнозировать и предотвращать вспышки заражения.
С помощью «Хорриота» работники предприятий контролируют местонахождения скота и пути его перемещения.
В комплексе с системой ГИС «Меркурий» обеспечивается безопасность продукции.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша