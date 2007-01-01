В Калужской области начали внедрять систему учета птицы и сельхозживотных

На предприятиях появилась программа «Хорриот», рассказали 24 сентября в региональном Минсельхозе.

Систему разработал Федеральный центр охраны здоровья животных.

Она позволяет вовремя устанавливать источники распространения возбудителей опасных инфекций. Также можно прогнозировать и предотвращать вспышки заражения.

С помощью «Хорриота» работники предприятий контролируют местонахождения скота и пути его перемещения.

В комплексе с системой ГИС «Меркурий» обеспечивается безопасность продукции.