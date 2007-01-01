Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
- Сегодня наш регион экспортирует свою продукцию в порядка 10 стран континента, - отметил Владислав Шапша 20 сентября. - Одна из наиболее перспективных отраслей для сотрудничества – сельское хозяйство, и это не только продукты питания, но и научные технологии.
Он сообщил, что французская редакция телеканала RT рассказала о поставках медицинского оборудования из Калужской области в Африку.
Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga...