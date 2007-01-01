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Экономика и бизнес

Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки

Компании из нашего региона сотрудничают со странами этого континента.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
0 135
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- Сегодня наш регион экспортирует свою продукцию в порядка 10 стран континента, - отметил Владислав Шапша 20 сентября. - Одна из наиболее перспективных отраслей для сотрудничества – сельское хозяйство, и это не только продукты питания, но и научные технологии.

Он сообщил, что французская редакция телеканала RT рассказала о поставках медицинского оборудования из Калужской области в Африку.

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