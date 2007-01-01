Названы 23 лучших работодателя Калужской области
Работодатель года в сфере оборонной промышленности
ПАО «КАДВИ»
Работодатель года в сфере автомобильной промышленности
Филиал АО «Кордиант» в г. Калуге
Работодатель года в сфере нефтегазовой промышленности
ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
Работодатель года в сфере машиностроения
АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»
Работодатель года в сфере производства бумажно-гигиенической продукции
ООО «Архбум тиссью групп»
Работодатель года в сфере производства бумажно-гигиенической продукции
ООО «Хаят Консюмер Гудс»
Работодатель года с численностью сотрудников от 1000
АО «Тайфун»
Работодатель в сфере уникальной корпоративной культуры
АО «АБ ИнБев Эфес»
Работодатель года в сфере финансов
АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»
Работодатель года в сфере финансов
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
Работодатель года в сфере целлюлозно-бумажной промышленности
АО «Троицкая бумажная фабрика»
Работодатель года в сфере инновационных технологий
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
Работодатель года в сфере проектирования и изготовления оборудования
ПАО «Козельский механический завод»
Работодатель в сфере стекольной промышленности
ООО «Фуяо Стекло Рус»
Работодатель года в сфере производства строительных материалов
ОАО «Стройполимеркерамика»
Работодатель года в сфере промышленного производства
ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»
Работодатель года в сфере пищевой промышленности
ЗАО «Хлебокомбинат»
Работодатель года в сфере науки и образования
НИЦ «Курчатовский институт» - ВНИИРАЭ
Работодатель года в сфере металлургического производства
ООО «ВМК Инвест»
Работодатель года в сфере производства автокомпонентов
ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы»
Работодатель года услуг и торговли
ООО «Система ПБО»
Работодатель года в сфере туризма
ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру»
Работодатель года в сфере юридических услуг
ООО Центр Финансового Равновесия
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