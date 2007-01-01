Названы 23 лучших работодателя Калужской области

Финал конкурса «Работодатель года 2024», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга», состоялся в четверг, 19 сентября. Самых достойных выбрали читатели «КП» путем народного голосования.

Работодатель года в сфере оборонной промышленности

ПАО «КАДВИ»

Работодатель года в сфере автомобильной промышленности

Филиал АО «Кордиант» в г. Калуге

Работодатель года в сфере нефтегазовой промышленности

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

Работодатель года в сфере машиностроения

АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»

Работодатель года в сфере производства бумажно-гигиенической продукции

ООО «Архбум тиссью групп»

Работодатель года в сфере производства бумажно-гигиенической продукции

ООО «Хаят Консюмер Гудс»

Работодатель года с численностью сотрудников от 1000

АО «Тайфун»

Работодатель в сфере уникальной корпоративной культуры

АО «АБ ИнБев Эфес»

Работодатель года в сфере финансов

АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»

Работодатель года в сфере финансов

Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

Работодатель года в сфере целлюлозно-бумажной промышленности

АО «Троицкая бумажная фабрика»

Работодатель года в сфере инновационных технологий

АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»

Работодатель года в сфере проектирования и изготовления оборудования

ПАО «Козельский механический завод»

Работодатель в сфере стекольной промышленности

ООО «Фуяо Стекло Рус»

Работодатель года в сфере производства строительных материалов

ОАО «Стройполимеркерамика»

Работодатель года в сфере промышленного производства

ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

Работодатель года в сфере пищевой промышленности

ЗАО «Хлебокомбинат»

Работодатель года в сфере науки и образования

НИЦ «Курчатовский институт» - ВНИИРАЭ

Работодатель года в сфере металлургического производства

ООО «ВМК Инвест»

Работодатель года в сфере производства автокомпонентов

ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы»

Работодатель года услуг и торговли

ООО «Система ПБО»

Работодатель года в сфере туризма

ООО «УК «Яхонты» Отели.Ру»

Работодатель года в сфере юридических услуг

ООО Центр Финансового Равновесия