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В Калуге названы лучшие работодатели региона

В четверг, 19 сентября, медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» наградил победителей проекта «Работодатель года – 2024».
Михаил Тырин
14:48 сегодня
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Проект был запущен в прошлом году, и его первыми лауреатами стали 20 предприятий Калуги и области. Лучшие определялись народным голосованием – любой читатель мог выставить на сайте «КП – Калуга» своего кандидата.

Активность, с которой наши земляки поддержали проект, свидетельствовала, что вопрос трудовой занятости крайне актуален и интересен как работодателям, так и многим калужанам. Конкурс решено было продолжить.

В этом году вновь были определены и награждены лучшие работодатели – предприятия и организации машиностроительной, пищевой, бумажной отраслей, представители банковской, юридической и туристической сфер и другие.

Церемонию открыл генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел Коренюгин. Победители получили почетные дипломы и памятные знаки от заместителя губернатора Калужской области Татьяны Леоновой, советника губернатора Андрея Ильницкого, министра труда и социальной защиты региона Павла Коновалова и президента калужской ТПП Виолетты Комиссаровой.

Все участники подчеркнули важность и нужность проекта для экономики региона и выразили надежду, что традиция будет продолжена и получит новое развитие.

Подробности и победители - позже на нашем сайте.

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