Владислав Шапша подвёл итоги осенней ярмарки
Он отметил, что за три дня в Калуге продали тонну мёда и 33 тонны овощей.
Выручка превысила показатели 2023 года в полтора раза.
Шапша поблагодарил всех участников ярмарки за творческий подход.
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....