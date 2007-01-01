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Владислав Шапша подвёл итоги осенней ярмарки

Дмитрий Ивьев

Лучшей на «Калужской осени-2024» признали экспозицию Тарусы, второе место у Калуги, а третье поделили Боровский, Малоярославецкий и Сухиничский районы, сообщил 18 сентября калужский губернатор.

Дмитрий Ивьев 244 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники