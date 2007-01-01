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Экономика и бизнес

Владислав Шапша подвёл итоги осенней ярмарки

Лучшей на «Калужской осени-2024» признали экспозицию Тарусы, второе место у Калуги, а третье поделили Боровский, Малоярославецкий и Сухиничский районы, сообщил 18 сентября калужский губернатор. 
Дмитрий Ивьев
14:47 сегодня
0 244
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Он отметил, что за три дня в Калуге продали тонну мёда и 33 тонны овощей.

Выручка превысила показатели 2023 года в полтора раза.

Шапша поблагодарил всех участников ярмарки за творческий подход.

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калужская область
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Лента комментариев
Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

...
Авто и транспорт
В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов
16:36 сегодня
2 706
elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
16:12 сегодня
2 1508
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
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В Калужской области уменьшилось количество разводов
15:49 сегодня
2 298
maks17

Ох,какой ценный комментарий от горуправы!!!А мы то,калужане,подумали все хором-для эстетики...

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
14:53 сегодня
1 1091
Shredder

Надеюсь они все попадают когда снег ляжет.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик пострадал, упав на дорогу
14:51 сегодня
1 426
ILR

Вот вроде и ник у Вас "Родом из СССР", но кроме ника Вы видно ничего не помните из прошлого.

...
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В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
14:24 сегодня
4 1392
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 960
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 258
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 1151
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 960
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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