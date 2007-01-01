Калужская область стала пилотным регионом по внедрению новой системы обработки обращений бизнеса

Работа будет вестись через Госуслуги, сообщили 18 сентября в правительстве региона.

Обратная связь с предпринимателями станет новым инструментом Регионального инвестиционного стандарта.

Как отметил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, власти смогут оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес. Это поможет улучшить деловой климат.

Через Госуслуги будут вестись консультации предпринимателей. На ответы предпринимателям в зависимости от темы будет отводиться пять, 10 или 30 календарных дней.