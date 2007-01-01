Калужская область стала пилотным регионом по внедрению новой системы обработки обращений бизнеса
Обратная связь с предпринимателями станет новым инструментом Регионального инвестиционного стандарта.
Как отметил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, власти смогут оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес. Это поможет улучшить деловой климат.
Через Госуслуги будут вестись консультации предпринимателей. На ответы предпринимателям в зависимости от темы будет отводиться пять, 10 или 30 календарных дней.
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....