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Экономика и бизнес

Калужская область стала пилотным регионом по внедрению новой системы обработки обращений бизнеса

Работа будет вестись через Госуслуги, сообщили 18 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
0 195
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Обратная связь с предпринимателями станет новым инструментом Регионального инвестиционного стандарта.

Как отметил глава Минэкономразвития страны Максим Решетников, власти смогут оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес. Это поможет улучшить деловой климат.

Через Госуслуги будут вестись консультации предпринимателей. На ответы предпринимателям в зависимости от темы будет отводиться пять, 10 или 30 календарных дней.

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калужская область
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Лента комментариев
Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

...
Авто и транспорт
В Калужской области женщина накопила 876 дорожных штрафов
16:36 сегодня
2 706
elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
16:12 сегодня
2 1508
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество разводов
15:49 сегодня
2 298
maks17

Ох,какой ценный комментарий от горуправы!!!А мы то,калужане,подумали все хором-для эстетики...

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
14:53 сегодня
1 1091
Shredder

Надеюсь они все попадают когда снег ляжет.

...
Происшествия
В Калуге самокатчик пострадал, упав на дорогу
14:51 сегодня
1 426
ILR

Вот вроде и ник у Вас "Родом из СССР", но кроме ника Вы видно ничего не помните из прошлого.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
14:24 сегодня
4 1392
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 960
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 258
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 1151
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 960
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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