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Калужское предприятие в два раза увеличило выпуск продукции благодаря нацпроекту

Дмитрий Ивьев

Такие показатели зафиксированы на одном из предприятий. Которое работает в сфере автоэлектроники, сообщил 18 сентября замгубернатора Владимир Попов.

Дмитрий Ивьев 77 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники