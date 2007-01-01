Калужское предприятие в два раза увеличило выпуск продукции благодаря нацпроекту
Такие показатели зафиксированы на одном из предприятий. Которое работает в сфере автоэлектроники, сообщил 18 сентября замгубернатора Владимир Попов.
Технологический поток там реорганизовали с помощью бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда».
У компании получилось минимизировать потери на перемещение и сократить длительность производственного цикла.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
Афиша