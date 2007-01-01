Белорусские инвесторы займутся молочным заводом в Бабынино
На месте будущих работ делегацию соседней страны встретил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.
На заводе планируется провести реконструкцию, установив современное оборудование.
В перспективе предприятие должно перерабатывать 100 тонн молока в сутки.
Также там могут наладить выпуск БАДов и продуктов функционального и энтерального питания.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
Афиша