Белорусские инвесторы займутся молочным заводом в Бабынино

На месте будущих работ делегацию соседней страны встретил министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов.

На заводе планируется провести реконструкцию, установив современное оборудование.

В перспективе предприятие должно перерабатывать 100 тонн молока в сутки.

Также там могут наладить выпуск БАДов и продуктов функционального и энтерального питания.