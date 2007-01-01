В Людиново завод улучшил эффективность благодаря нацпроекту
Сотрудники предприятия научились анализировать и пересматривать организацию производства на примере процесса сборки газового редуктора. Затем на участке, выбранном в качестве эталона, были рационализированы рабочие места - налажены системы хранения инструмента и оснастки, а также разграничены места хранения готовой продукции, заготовок в зоне станков ЧПУ и брака.
Также на предприятии разработали стандарты рабочих мест и автономного обслуживания оборудования.
На некоторых участках производства удалось добиться увеличения эффективности на 20%.
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....