В Людиново завод улучшил эффективность благодаря нацпроекту

На одном из чугунолитейных предприятий ввели бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда», рассказали 18 сентября в правительстве области.

Сотрудники предприятия научились анализировать и пересматривать организацию производства на примере процесса сборки газового редуктора. Затем на участке, выбранном в качестве эталона, были рационализированы рабочие места - налажены системы хранения инструмента и оснастки, а также разграничены места хранения готовой продукции, заготовок в зоне станков ЧПУ и брака.

Также на предприятии разработали стандарты рабочих мест и автономного обслуживания оборудования.

На некоторых участках производства удалось добиться увеличения эффективности на 20%.