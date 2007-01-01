Калужские растения привлекли внимание на международной выставке
Продукция одной из компаний региона участвует в «ЦветыЭкспо-2024» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали 17 сентября в правительстве региона.
Туи это предприятие выращивает с 2019 года. Сорта адаптированы под большинство климатических зон России.
На выставке калужане показали трехметровые растения.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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