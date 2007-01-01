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Экономика и бизнес

Калужские растения привлекли внимание на международной выставке

Дмитрий Ивьев
06:38 сегодня
1 245
Фото со страницы выставки.
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Продукция одной из компаний региона участвует в «ЦветыЭкспо-2024» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», рассказали 17 сентября в правительстве региона.

Туи это предприятие выращивает с 2019 года. Сорта адаптированы под большинство климатических зон России.

На выставке калужане показали трехметровые растения.

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