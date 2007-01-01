В Калужской области запланировали рост уровня ВРП на 111 миллиардов рублей к 2027 году
Социально-экономическое развитие региона во вторник, 17 сентября, обсуждалось на заседании правительства.
Как рассказал замгубернатора Владимир Попово, уровень валового регионального продукта к 2027 году вырастет на 111 миллиардов рублей и превысит 1 триллион.
Количество занятых в предпринимательстве должно возрасти до 119 тысяч.
Отгрузка товаров каждый год, согласно планам, будет расти на 6%.
Попов отметил, что наибольшие резервы развития промышленности базируются на росте инвестиций. В нынешнем году регион заключил 20 новых инвестсоглашений на 52 миллиарда. Будет создано 900 рабочих мест.
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