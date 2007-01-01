В Калужской области запланировали рост уровня ВРП на 111 миллиардов рублей к 2027 году

Социально-экономическое развитие региона во вторник, 17 сентября, обсуждалось на заседании правительства.

Как рассказал замгубернатора Владимир Попово, уровень валового регионального продукта к 2027 году вырастет на 111 миллиардов рублей и превысит 1 триллион.

Количество занятых в предпринимательстве должно возрасти до 119 тысяч.

Отгрузка товаров каждый год, согласно планам, будет расти на 6%.

Попов отметил, что наибольшие резервы развития промышленности базируются на росте инвестиций. В нынешнем году регион заключил 20 новых инвестсоглашений на 52 миллиарда. Будет создано 900 рабочих мест.