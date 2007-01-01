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Экономика и бизнес

В Калужской области запланировали рост уровня ВРП на 111 миллиардов рублей к 2027 году

Социально-экономическое развитие региона во вторник, 17 сентября, обсуждалось на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
11:25 сегодня
0 249
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Как рассказал замгубернатора Владимир Попово, уровень валового регионального продукта к 2027 году вырастет на 111 миллиардов рублей и превысит 1 триллион. 

Количество занятых в предпринимательстве должно возрасти до 119 тысяч.

Отгрузка товаров каждый год, согласно планам, будет расти на 6%.

Попов отметил, что наибольшие резервы развития промышленности базируются на росте инвестиций. В нынешнем году регион заключил 20 новых инвестсоглашений на 52 миллиарда. Будет создано 900 рабочих мест.

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Лента комментариев
ecilop

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maks17

Чего делать то будут?

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ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

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ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

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ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
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12:23 сегодня
1 338
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

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12:12 сегодня
2 4476
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
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В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 сегодня
4 3279
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
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В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 сегодня
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Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
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10:42 сегодня
1 241
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
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09:24 сегодня
1 801
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