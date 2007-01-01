Губернатор презентовал экономический потенциал Калужской области в Баку
В понедельник, 16 сентября, он рассказал о встрече с президентом Торгово-промышленной палаты этой страны Ниязом Энверовичем Али-заде.
Стороны обсуждали экономическое сотрудничество.
Из Калужской области в Азербайджан поставляются бумага, моторное масло, строительные материалы, медицинское оборудование, продукты и многое другое.
- Заручились поддержкой Торгово-промышленной палаты Азербайджана в установлении прямых связей для более активного взаимодействия бизнеса, - заявил калужский губернатор.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...