Губернатор презентовал экономический потенциал Калужской области в Баку

Владислав Шапша продолжает рабочую поездку в Азербайджан.

В понедельник, 16 сентября, он рассказал о встрече с президентом Торгово-промышленной палаты этой страны Ниязом Энверовичем Али-заде.

Стороны обсуждали экономическое сотрудничество.

Из Калужской области в Азербайджан поставляются бумага, моторное масло, строительные материалы, медицинское оборудование, продукты и многое другое.

- Заручились поддержкой Торгово-промышленной палаты Азербайджана в установлении прямых связей для более активного взаимодействия бизнеса, - заявил калужский губернатор.