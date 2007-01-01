+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Губернатор презентовал экономический потенциал Калужской области в Баку
Экономика и бизнес

Губернатор презентовал экономический потенциал Калужской области в Баку

Владислав Шапша продолжает рабочую поездку в Азербайджан.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
0 199
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 16 сентября, он рассказал о встрече с президентом Торгово-промышленной палаты этой страны Ниязом Энверовичем Али-заде.

Стороны обсуждали экономическое сотрудничество.

Из Калужской области в Азербайджан поставляются бумага, моторное масло, строительные материалы, медицинское оборудование, продукты и многое другое.

- Заручились поддержкой Торгово-промышленной палаты Азербайджана в установлении прямых связей для более активного взаимодействия бизнеса, - заявил калужский губернатор.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

...
Криминал
Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей
14:48 сегодня
1 398
ecilop

"Шапша улетел в Азербайджан"

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
13:35 сегодня
2 355
Bungee

Шапша улетел в Азербайджан

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
12:30 сегодня
2 355
aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
11:47 сегодня
3 1576
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 1905
Василёк

путин не играет в футбол.

...
Общество
В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 786
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1896
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 821
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 1905
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 1975
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InBVSGFNRE0yMHNoWXVOOVJhM3hZdHc9PSIsInZhbHVlIjoiZVhWZkd4RWU2M0FsVHh3VWhITmxWa2hBeGdDWEpVZlQvM2JxbWVUYVJkaG1BaERlNWxtV3A5VkZBOGNrSEpObmdYbVBuRmo5S3Yrd0pRT2dzZDN4N0FDK0sySFc5QnJQNWJYdG1CcjNYZk9VZzErZCtxaE40UTZaN1ZsZVlFTW03L2dyYjdCOVdIN2x1RG1OR2ltMlk2WFpDUUhZeWhCb0I4ZTRpak1XL2JiZkFKMERqcFdNVjNkblJwa0NWUWIwbVI5L0F6YktGK1p1U3cvOHdrd1JFRG5FNVI5V0diK29qb09JZ2E4ZUl4RUZjNG00L0swc0dNT3BGNEhxWGxIalNmb21ncmM3cWxzUGVFUlIreE5qa3VUSkMzK2NQWkp4RnZyamVxL2JaN3EyTzlVTWhzclJOQ2tUa3FtMERLMStVSFc1bGFHMFByT09iSW1Kd3pBNDlEaE9ob2ZsQnRiOHZVNnhyMU0rM09nNSsvMFhDc0k2bGF5dDhHVXBkOC9HM3JuQlludTcxWnlIajFXNFVHbFJOQXBuVCtnTjYxeG9haERrQnFrUklhSURZeENMQVF1QzY4dVhGMFVvZGJ3eDYvZGt4RjBsY2RjTVJjc3QzbXJwWmR0K2grUDFXeU1Ya1JlRTJXY3U1bU42amw5WEpyZkNDaTVrNldDeXgwaE9vR0VwSVN3bWhGQVVsWllwMlgwelFlelM2T3ZkbDZvZmtjdXlTcjlFVFFJL3cvdlczMERLMmsreGRSYjY2NVNvNFl6a09BRGZBVzhpYnVVaHZGOFZWclZJK1ZicWdIVUoyU20zVE9BVHBoWVg3aGV3TWZpazNoVWQ1bGcrRlA3UiIsIm1hYyI6IjRmN2E4YzdkZmNlZmNjOWMyNjI0OThhZWVjMjA5YmU3YWY3YWUxZDY2NDMwY2FjODZkNGZjYjVkODNiOTFlMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkJUNEdnY3JlbXBhVnJJRjJVQnA3S1E9PSIsInZhbHVlIjoiKzRGOW5BZXZ6d1NEZVNHUlpXUi9WTmgvYzRCN0NSNnNaNjlwUDFkUDJicVdoaGxIeG01NGVFNmhDQjZBNWtpMStYVExMeEhsdGxxdHcvZ0NxQnBkSDRHdzIrT1dCL1ExZ1BQVTUyN2VvMERkUWdyVnBhSzdQVTBWOFQ0Z2hWVEZXTXNTc2NESk0yK1NZMHozK0xvd2J3c0dYLzRXdm81MFpTdjNzTmk4TUhhQ2FtTU5CSWh3a0hxVlV3RHlWeVh4Zi9xQVJuYmZ4OFRrUXVGL3hpY3RjSnBkampNTnNncG5ibld5enpZaS9wb3hLV0kzM3JzRko3L2FGWFlLOEg4WDdqbnJhb1kyQ2dwTndrTmlIZXRVcTAvazRmdGFLYklsdExjYVdTWGR3OUlzOGhWajJKbUdtZFl6bGFHNHYvRXdUMCs5WERJMWVEVWRIRGJYdG13bFhpbUMrVXduU3JQSFQ3YVlJV3FiNEM1Zkk1ZXo2S0JvU2k5RG04L3BhRE0xWGkwWlF1L3N6SngxLy91MzlZU3pVZWJ4MFJrTUJ5bzRiMm9aTTRMZkhoelp0c2duOE82ZmIxM0NPUU5GZEF4ZyIsIm1hYyI6ImNlMDBhNmVkNjk0OWZlZDc3MjAyOGFmMGI5NGMxNGQ0NGExYTE5YWU4YjcwZTFiZmU5MWM3YjgwYzZkNjM3YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+