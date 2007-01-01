Шапша улетел в Азербайджан
С министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым он обсудил проект «Север – Юг», который позволит товарам выйти к берегам Индийского океана.
- Калужская область присоединилась к международному проекту «Север-Юг» в 2022 году, - рассказал 16 сентября Владислав Шапша. - «Фрейт Вилладж Ворсино» входит в список опорных терминалов на маршруте. Объем переработки контейнерных грузов на ТЛЦ «Ворсино» за январь-август этого года составил порядка 60 тыс. контейнеров. Совместно с инвестором, компанией DP World, реализуем проект расширения и модернизации транспортно-логистического центра с существенным увеличением мощностей.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...