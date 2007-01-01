"Шапша улетел в Азербайджан"

Губернатор Калужской области направился в эту страну с рабочей поездкой.

С министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым он обсудил проект «Север – Юг», который позволит товарам выйти к берегам Индийского океана.

- Калужская область присоединилась к международному проекту «Север-Юг» в 2022 году, - рассказал 16 сентября Владислав Шапша. - «Фрейт Вилладж Ворсино» входит в список опорных терминалов на маршруте. Объем переработки контейнерных грузов на ТЛЦ «Ворсино» за январь-август этого года составил порядка 60 тыс. контейнеров. Совместно с инвестором, компанией DP World, реализуем проект расширения и модернизации транспортно-логистического центра с существенным увеличением мощностей.