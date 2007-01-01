+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес На ярмарке "Калужская осень" представлена тыква весом в 447 килограмм
Экономика и бизнес

На ярмарке "Калужская осень" представлена тыква весом в 447 килограмм

Рекордный экспонат привезла Елена Погосян из Малоярославецкого района
Михаил Тырин
16:21 сегодня
0 236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Всего на выставке были представлены около двухсот производителей из России и Беларуси.

 Как сообщил в своем ТГ-канале, Владислав Шапша, в первой половине этого года на поддержку сельхозпроизводителей было направлено около 800 млн рублей.

 Ответ на такую помощь более чем положительный - за это же время сельское хозяйство региона произвело продукции почти на 40 миллиардов рублей.

Новости по тегу
экономика
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Циолковский никогда не встречался с Королевым, и сведения о его знакомстве с К.Э. Циолковским, кроме  мемуарных источников некого электромонтёра Тетёркина, нигде не встречаются. Это обыкновенный миф или красивая легенда, и непонятно, кому понадобилось соединять несоединимое.

...
Статьи, аналитика, репортажи
15 сентября в Калугу приезжал Сергей Королев
09:31 сегодня
1 533
дядя саша 1

А что там есть места для парковки авто будущих жителей, есть возможность расширить дороги? Может жители будут перемещаться с помощью телепортации? Или центр города будет мертво стоять в пробке

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
08:57 сегодня
10 8535
Alexandr Seva

Гражданин Денисов, подрядчики то ваши...

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
07:35 сегодня
4 1550
Alexandr Seva

А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:33 сегодня
6 1294
Н.Влюбчивый

Калужские бездельники заботливо создают убытки магазинам рядом с которыми валяются спиленные деревья.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
23:39 14.09
6 1294
Василёк

когда никто ни за что не отвечает - брехать можно сколько угодно. Но судя по динамике дармоедам этим не долго осталось и они это чувствуют.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
21:40 14.09
4 1550
Василёк

как-будто бы только что решили ! 🤓 А может быть там еще раз попробовать тюз построить ? А то на месте рынка крематорий какой-то получился.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
21:32 14.09
10 8535
Василёк

а кто их в подвале закрыл ? или это они уже в бункере ?

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
21:10 14.09
1 544
Shyshka

Там же был цех КЗАМЭ, который лет 15 назад благополучно снесли.

...
Недвижимость и ЖКХ
Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
20:52 14.09
10 8535
ниссан

хрен маслали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге раскопали пешеходную часть улицы Театральной
20:10 14.09
3 1433
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImVqTDVYSFpsMFgvTktWT3FKdlhmOXc9PSIsInZhbHVlIjoiN2ZJdnN4R2ZFVTZtbFpiSDZxUGlBNFFFRU1YeTB3UVFLcTdmZEdSY0lsUGpiNU5aREZ3NkNIclNxbWkvdjdWenppOStFQXFrWmpOME9IVTJldnNEYlNWWi9KNEdUR0gxemtxbTZNVFVyb3AxRHAwK216OWdpd3pmOXJUMmhaV1dscVc5SXRhcGcrRURCaEZxRlVxcGtDT0tGSjRzWnUybW05REhjUTlzb2dhNCtmVmJEZmNGZmF4SEZUNDhOVEF4M1krUFlvOHRHV0psSE5xTy9VYzR5bHZKREh5OGRlWFhXQjNUSlFsZzlBeW5DUXJVR3o5WW9FWVlDU1NNcjdDUlZpWGc0ZS9nZ1YvWWFLaTFZL1V4OXIzN2Nybk14Y0gveGFYNm5jVExkYXk4blJEREdxRWxmaHI0SmVzMTV2YW9TMXlNRGMrWjRLenJhS0tHZXdMVVVkQ2IzOHJBeHF5bUFoRjBIOG5rcGdyb0NZcG5HaXB0ZnR0aElCMytjQU1oamY4NFpNaDlDNWd6d2RUSlNJcTdWYjlBL1NXZzNBODdWQTBnQ0pWUTJmcklxN3NEQVcyZ1ZsMmJxNE02elIxc29NcTRQVndMSXY4Z3RXWDZsQngzSXhaU1liUXJncXN2RWtIY0lpSllNUFBtZXFNS1MwWmVaKzBGQ1VGTi9PRUc5b0lQTEt4R1lxNXdtZ3dMaGxrUFREVHlrR3p1bEw5ZkgrOTZCWU5OcUJ5U0hDQUVWVzdqWUVmUG5ZSTEzdUJVbzdDQk1vTm5LdWJJdmdINVZsYmIrVGdqR0FFUHFmZXIwcGRDdjJ5MUF6SmFQd0RlNmdDRlNPVmZrQjF0aW41cyIsIm1hYyI6IjA0YWIxNTA0N2Q3ZDNkOWUxNDU1NmVhMTIyNWU4OTY3YzIwMTljNzQ3YjVmOTc4NTgzOGQ3OTYxZjA0YjJmMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im96QnJsK0N1SStBZUJPRDliWml5dHc9PSIsInZhbHVlIjoicnlET0o2NVhhS04wajVlWXVMb3pUb3Q4ZVIvNi9Ua3I0MDB1M09hSnpKOWNBZ3FZWnZjLzNDd3J6UnNnRTFDeUxBTFZ6Nkd5WFRDQ0FpQ0pmdnFuMjh2Yko2Z0FEeXU4RmdqZFBqd1QrOHV0WVVQQjFWMUtIN1oySDB1L3JaTG9yWVJ4V3VBUWNNT1dXN3h6NlZ6U2xoc0VsNUQyWFVsTEx1dHM5aDg0a2dlOVp6ZEFxVTNCeGdGWCtvMkZ0Z2ljekFsSWIrVGVnYmNpOUVLMEFra2R0TVNKRWlEaDJZWWRUUG5GaFBHMnIrMnRZUG4xcExlRlJlQnh2Sk94MlhzL0U5bjhLWG9JWlRGYXNBd0J5UlhRd0JSL3JscFM5VGt3RXFoQnVoTmplNkpFV0xYYzBWT3FRWFdTd1AwMFhScHdpOFBMUUsxT3ZEYUVBQWVuNTZGTTh1N281eUpiVTNMaTVIZkR4T1YydGM2eEFPOFRSOXVkMVB4K3YvcGxqOFQvS2hLQUJ6TXN6OHdYOHRDM2JETnJLZWNwMHMyQm10WFpvRjlKYlZRMVBpK3V3Si9YTVQ4QjhlVjZBRTVsMFhVVSIsIm1hYyI6IjI2OTQ2ZTViYTgxZjBhNWQyMTE0MDcyMTk0N2RhOTY3MGQwNmYyYWNkM2YyOWYyOGJjYTkwMWIwNmZiNGJiZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+