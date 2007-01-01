На ярмарке "Калужская осень" представлена тыква весом в 447 килограмм

Рекордный экспонат привезла Елена Погосян из Малоярославецкого района

Всего на выставке были представлены около двухсот производителей из России и Беларуси.

Как сообщил в своем ТГ-канале, Владислав Шапша, в первой половине этого года на поддержку сельхозпроизводителей было направлено около 800 млн рублей.

Ответ на такую помощь более чем положительный - за это же время сельское хозяйство региона произвело продукции почти на 40 миллиардов рублей.