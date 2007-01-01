На ярмарке "Калужская осень" представлена тыква весом в 447 килограмм
Всего на выставке были представлены около двухсот производителей из России и Беларуси.
Как сообщил в своем ТГ-канале, Владислав Шапша, в первой половине этого года на поддержку сельхозпроизводителей было направлено около 800 млн рублей.
Ответ на такую помощь более чем положительный - за это же время сельское хозяйство региона произвело продукции почти на 40 миллиардов рублей.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...