Экономика Калужской области выросла на 21,8%

Об этом 14 сентября по итогам заседания «Клуба инвесторов» сообщил губернатор Владислав Шапша.

Наш регион смог стать лидером по динамике экономики в Центральном федеральном округе.

Среди факторов, способствовавших росту, Шапша отметил перезапуск автозаводов, развитие фармкластера, деревообработки и сферы грузоперевозок.

Губернатор также рассказал об успешном сотрудничестве с Вьетнамом, Китаем, ОАЭ и странами Африки.

Шапша поблагодарил инвесторов за совместную работу.