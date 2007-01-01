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Экономика и бизнес

Экономика Калужской области выросла на 21,8%

Об этом 14 сентября по итогам заседания «Клуба инвесторов» сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
14:50 сегодня
0 178
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Наш регион смог стать лидером по динамике экономики в Центральном федеральном округе.

Среди факторов, способствовавших росту, Шапша отметил перезапуск автозаводов, развитие фармкластера, деревообработки и сферы грузоперевозок.

Губернатор также рассказал об успешном сотрудничестве с Вьетнамом, Китаем, ОАЭ и странами Африки.

Шапша поблагодарил инвесторов за совместную работу.

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Лента комментариев
mik27

Летом что они все делали

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mik27

Это там дом поджигали

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11:42 сегодня
3 3206
mik27

К новому году хоть сделают ?

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11:40 сегодня
2 715
Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
11:14 сегодня
3 3206
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

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10:21 сегодня
2 715
Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

...
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09:48 сегодня
3 3206
Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

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Василёк

позорище на всю страну.

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2 1254
Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
Авто и транспорт
«Только ямы и разруха»: новый асфальт на улице Чижевского появится в 2025 году
22:36 13.09
3 1066
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
20:54 13.09
11 2204
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