Экономика Калужской области выросла на 21,8%
Об этом 14 сентября по итогам заседания «Клуба инвесторов» сообщил губернатор Владислав Шапша.
Наш регион смог стать лидером по динамике экономики в Центральном федеральном округе.
Среди факторов, способствовавших росту, Шапша отметил перезапуск автозаводов, развитие фармкластера, деревообработки и сферы грузоперевозок.
Губернатор также рассказал об успешном сотрудничестве с Вьетнамом, Китаем, ОАЭ и странами Африки.
Шапша поблагодарил инвесторов за совместную работу.
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Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
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