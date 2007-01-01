Владислав Шапша побывал на выставке «Калужская осень-2024»

Традиционное мероприятие в пятницу, 13 сентября, стартовало в Анненках.

Свою продукцию там демонстрирует больше 200 производителей из регионов России и Беларуси.

В частности, там можно увидеть рекордную тыкву весом 447 килограммов из Малоярославца.

Губернатор напомнил, что за прошлый год на поддержку сельского хозяйства направлено более двух миллиардов рублей. Большой упор делается на кадры, 305 молодых специалистов на селе получают дополнительные выплаты.

В нынешнем году производство сельхозпродукции выросло на 5,5%.