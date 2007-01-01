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Экономика и бизнес

Владислав Шапша побывал на выставке «Калужская осень-2024»

Традиционное мероприятие в пятницу, 13 сентября, стартовало в Анненках.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
0 103
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Свою продукцию там демонстрирует больше 200 производителей из регионов России и Беларуси.

В частности, там можно увидеть рекордную тыкву весом 447 килограммов из Малоярославца.

Губернатор напомнил, что за прошлый год на поддержку сельского хозяйства направлено более двух миллиардов рублей. Большой упор делается на кадры, 305 молодых специалистов на селе получают дополнительные выплаты.

В нынешнем году производство сельхозпродукции выросло на 5,5%.

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Лента комментариев
maks17

Какой позор. Ничего не делать вовремя-стиль жизни от Денисова & Co

...
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16:10 сегодня
2 443
mason

Из Правил дорожного движения*

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
16:03 сегодня
8 1222
Неместный..

У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:34 сегодня
8 1222
dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:13 сегодня
8 1222
VGA

Неместный...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:06 сегодня
8 1222
mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
14:59 сегодня
8 1222
Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
14:27 сегодня
8 1222
ecilop

"Дождей в Сухиничах и Спас-Деменске не было с 12 августа"

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ecilop

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13:39 сегодня
1 304
ecilop

не смогли, не успели- значит не сбавились со своими обязанностями-следовательно надо освободить место тем кто может и хочет качественно делать свою работу а не искать оправданий(это касается и "синих мостов" и мусора в городе и многого др,)

...
Авто и транспорт
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13:34 сегодня
2 443
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