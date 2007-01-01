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Экономика и бизнес

Энергопотребление в Калужской области выросло на 6,2%

Такая статистика зафиксирована за восемь месяцев 2024 года.
Дмитрий Ивьев
17:25 12.09
0 192
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Губернатор Владислав Шапша в четверг, 12 сентября, по итогам встречи с директором «Калугаэнерго» Алексеем Лебедевым отметил, что данные свидетельствуют о динамичном росте экономики.

В разговоре затрагивалась тема обеспечения энергией промышленные предприятия. 

Также губернатор попросил уделить внимание сетям в тех населенных пунктах, которые постоянно остаются без света в непогоду.

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Лента комментариев
elisei

Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
17:19 12.09
2 643
Meshootka

От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
17:01 12.09
3 611
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 12.09
5 1254
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 12.09
1 515
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 12.09
1 471
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 12.09
3 611
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 12.09
1 432
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 12.09
3 611
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
13:10 12.09
5 1254
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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