Энергопотребление в Калужской области выросло на 6,2%

Такая статистика зафиксирована за восемь месяцев 2024 года.

Губернатор Владислав Шапша в четверг, 12 сентября, по итогам встречи с директором «Калугаэнерго» Алексеем Лебедевым отметил, что данные свидетельствуют о динамичном росте экономики.

В разговоре затрагивалась тема обеспечения энергией промышленные предприятия.

Также губернатор попросил уделить внимание сетям в тех населенных пунктах, которые постоянно остаются без света в непогоду.