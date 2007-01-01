Кадры для бумажной отрасли начали готовить в Калужской области

В Кондрово 25 студентов учатся по специальности «Технология комплексной обработки древесины», рассказали 12 сентября в региональном Минтруда.

Студентам уже предлагают возможные места для будущего трудоустройства.

А отличникам предприятия, работающие в бумажной отрасли, готовы платить стипендию в 15 тысяч рублей.

Практика на производстве также будет оплачиваемой.