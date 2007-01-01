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Экономика и бизнес

Кадры для бумажной отрасли начали готовить в Калужской области

В Кондрово 25 студентов учатся по специальности «Технология комплексной обработки древесины», рассказали 12 сентября в региональном Минтруда. 
Дмитрий Ивьев
11:15 сегодня
0 249
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Студентам уже предлагают возможные места для будущего трудоустройства.

А отличникам предприятия, работающие в бумажной отрасли, готовы платить стипендию в 15 тысяч рублей.

Практика на производстве также будет оплачиваемой.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

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снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

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что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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И чё не так? Старообрядчество старая церковь.

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Василёк

куда из списка пропал забор на богородицкой ?

...
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Василёк

самое популярное, что там было и убрали. теперь одни мусорки остались.

...
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