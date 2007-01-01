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Экономика и бизнес

Губернатор рассказал о поддержке калужских предприятий

В Сосенском в предприятие, которое специализируется на литье, вложат 21,5 миллиона рублей, сообщил 9 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
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Часть денег – это льготный займ от регионального Фонда развития промышленности.

Как отметил губернатор, на предприятии в Сосенском работает более 200 человек.

Этот проект стал седьмым, который получил поддержку от Фонда в нынешнем году.

Всего с 2021 года деньги выделены 37 калужским компаниям.

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Лента комментариев
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