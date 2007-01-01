Губернатор рассказал о поддержке калужских предприятий

В Сосенском в предприятие, которое специализируется на литье, вложат 21,5 миллиона рублей, сообщил 9 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Часть денег – это льготный займ от регионального Фонда развития промышленности.

Как отметил губернатор, на предприятии в Сосенском работает более 200 человек.

Этот проект стал седьмым, который получил поддержку от Фонда в нынешнем году.

Всего с 2021 года деньги выделены 37 калужским компаниям.