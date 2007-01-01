Губернатор рассказал о поддержке калужских предприятий
В Сосенском в предприятие, которое специализируется на литье, вложат 21,5 миллиона рублей, сообщил 9 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Часть денег – это льготный займ от регионального Фонда развития промышленности.
Как отметил губернатор, на предприятии в Сосенском работает более 200 человек.
Этот проект стал седьмым, который получил поддержку от Фонда в нынешнем году.
Всего с 2021 года деньги выделены 37 калужским компаниям.
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