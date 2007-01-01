Шапша встретился с руководителем калужского отделения Союзмаша
Губернатор обсудил с Андреем Новиковым работу отрасли.
Новиков недавно возглавил региональное отделение Союза машиностроителей.
Владислав Шапша в разговоре отметил, что калужское отделение за последнее время выросло в полтора раза и повысило свой рейтинг на федеральном уровне.
Также шла речь об акции «Всегда рядом». Она направлена на помощь приграничным районам страны.
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