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Экономика и бизнес

Шапша встретился с руководителем калужского отделения Союзмаша

Губернатор обсудил с Андреем Новиковым работу отрасли.
Дмитрий Ивьев
08:11 сегодня
0 250
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Новиков недавно возглавил региональное отделение Союза машиностроителей.

Владислав Шапша в разговоре отметил, что калужское отделение за последнее время выросло в полтора раза и повысило свой рейтинг на федеральном уровне.

Также шла речь об акции «Всегда рядом». Она направлена на помощь приграничным районам страны.

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калужская область
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