Шапша встретился с руководителем калужского отделения Союзмаша

Губернатор обсудил с Андреем Новиковым работу отрасли.

Новиков недавно возглавил региональное отделение Союза машиностроителей.

Владислав Шапша в разговоре отметил, что калужское отделение за последнее время выросло в полтора раза и повысило свой рейтинг на федеральном уровне.

Также шла речь об акции «Всегда рядом». Она направлена на помощь приграничным районам страны.