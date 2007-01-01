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Экономика и бизнес

Технопарк профобразования в Калуге наладит сотрудничество с Беларусью

Делегация из этой страны посетила Калугу, рассказали 4 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
12:24 сегодня
0 181
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Среди гостей был первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец. 

Он отметил, что министерство заинтересовано в обмене опытом. Швец рассчитывает, что в технопарк будут приезжать белорусские студенты и преподаватели.

Важность налаживание контактов отметил и руководитель технопарка - директор Калужского филиала Института развития профессионального образования Михаил Телушкин.

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калужская область
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Лента комментариев
Meshootka

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ILR

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06:19 сегодня
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dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

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Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
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ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

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ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

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Tomer Savoia

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VGA

как же они бесят

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Геннадич

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5 1862
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
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16:13 03.09
2 971
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