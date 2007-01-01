Технопарк профобразования в Калуге наладит сотрудничество с Беларусью
Делегация из этой страны посетила Калугу, рассказали 4 сентября в правительстве региона.
Среди гостей был первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.
Он отметил, что министерство заинтересовано в обмене опытом. Швец рассчитывает, что в технопарк будут приезжать белорусские студенты и преподаватели.
Важность налаживание контактов отметил и руководитель технопарка - директор Калужского филиала Института развития профессионального образования Михаил Телушкин.
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