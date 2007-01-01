Технопарк профобразования в Калуге наладит сотрудничество с Беларусью

Делегация из этой страны посетила Калугу, рассказали 4 сентября в правительстве региона.

Среди гостей был первый замминистра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец.

Он отметил, что министерство заинтересовано в обмене опытом. Швец рассчитывает, что в технопарк будут приезжать белорусские студенты и преподаватели.

Важность налаживание контактов отметил и руководитель технопарка - директор Калужского филиала Института развития профессионального образования Михаил Телушкин.