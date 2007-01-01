+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес В Калужской области завершено голосование на звание лучшего работодателя
Новость дня Экономика и бизнес

В Калужской области завершено голосование на звание лучшего работодателя

Проект «Работодатель года» проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» уже второй год.
Михаил Тырин
10:48 сегодня
0 561
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Выдвинуть кандидатуры на присвоение почетного звания мог любой читатель, заполнив специальную форму на сайте Кп40 и назвав достойное, по его мнение, предприятие или организацию.

В 2023 году путем такого электронного голосования дипломы «Работодатель года» получили 20 предприятий региона.

Высокая активность наших читателей в народном голосовании подтверждает, что проект получился действительно нужным и крайне актуальным. Ведь более трети предприятий региона остро нуждается в новых рабочих руках – таковы данные министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Победители этого года будут объявлены и награждены 19-го сентября.

Новости по тегу
экономика и бизнес экономический обзор
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
33%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 1896
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1878
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 5610
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5610
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1378
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 1896
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 399
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 795
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 1862
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 971
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IisrUTJTdE1vblZqODhsNi83RnVSWmc9PSIsInZhbHVlIjoiVnBBbEZCZ3NReXFqVStOWGM5ayt3OSsxcGhrb0svYVVUVFJTZHAwUjhRVTFGdjdNbCtuemhmcVpnWkV2bE03ZnhmelBkS3o3SVFBRU1wRmhYYjl0YmliN1lScFcvRWorcFdYRlYwRDVvd2JyWjA5MmY5QVRzNG9rRm04K0NVV09jd3N5cXE0MWI1a2Z1d0pxOSsvRW9OT0RWWmc3RzJZekNzMGozK0p0NXN6a3NKdkhPTVB1R3prQ0orU3dQWFVYVkNNM0lmbEQvUm1lU25wckpDM2wvZE1PcW5vQWZ5WkFzdStjdXRoM2pRa2dnQTdhZ0ZyYXVRY0ZBTnpVMDZGVCtkNW1EVVNCK3laZTNEdWlyOHNIbVhQSkcrT1B2TlFuVU0zcVg2SlhsQ09QTjh6ZUo3Q0xjTXMybThZalBhTm1vcG4yQm50T3RLMmlTUjFBcSszZXlMNmhpN01nMFdqdWJrbzBGTVM4UVE3K3RQSU9tQWVsejdtY3BIV3lNYk5vSnlISW5NaklaODU1dmdhK1p4ZTMzV0Nvcm8remhZOG1la1M5Zk9EK3R1VzlqYVRoWXliZjFYZWx0WmJoeW5RY0pJbWU3TE5xZ1pkcDdPYklqRi9hc1RTM2doTUt0OFZJODlpcWVMa3dySkh3eXd2d0EyRVN6MHFTNVNJV0k5bjZOZkRQT0xZYjVrNWpaNFdveU1KZTJpUWpxc2ZJcnIzaWFSYUZ0eE9LT2ZOU3NQUnd3d0NFTzdKVjl5T3NrMFdBdHZKdGtjNHB2UW5xTzRUVEgwbDhKdlpoNVBoemZSbzhySzhzZkxseEJrTUFRTXdCVlZveEVXVHNMSUcvUEVlYiIsIm1hYyI6ImE2YmRmMTUzYjhiOGI1ZTkyYTkwNDkxZmUzZDIxN2U4NTM2M2IxZjQxMGYzZjE3ZDJjY2M4NDcyZTAxZWIwZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imx5VXlLUFRKaVpvazZhbW10OVBNSUE9PSIsInZhbHVlIjoiS0RxdTljaWJFcWFvTmlXdXVYRng1WUJZdm1RV292cXc4UWpUeFB2QjVjSjhtNzBMdHVDTGRwNHV5NVRxenJWcCtOalV6eG9qV1o1RHQyU1FldzcyTmd2TUc3cDB5cnVPWThlR0JOVythZjlTVWVTYkg3MWtRd05DOCt1MmVGM3BZckpwR05OdFdHS01CREFBalhoeGRmVHg2Q2k4ZGlvNGxnWThQZnFuVGp5YWxEdFBMSzhWRlczN3NVaFJ4RHJFRHMzVHo1RThBUFZwTm93Y2UvL3VNbHUyRnFrVHBOQ1o1SmpyWTlyTXFwVUh5ZEYxdlRUK0pqM1hlZ3FrZW4xS3phV09vaysxZDR6dkx5THdyRWxibThNbVVscFhFQ1pLM0J5cWQ0L3N0dWt3VG90VU5SWWJ2S0NIVVI4OHZxckJkazJjWnNLYjBBQjQxemFFSFNndkNSS2VIVVVQaitZVFJXTWVqWGJtQStMbS9Lc1dsTFM3UDJGblZCam03b3B3c2ttendTU0pCSFZJRTRYM283N2FqanFrME9qZkF1WVlZdEoxbjlyVjY4ZisvMDgweDNDdjRmQUJXazlBMkxSRCIsIm1hYyI6IjdhOTExYjQxZmY3ZWViYmU0YmE4YTFmMTJkNDVjMmRmNGY1NDlhMTMzMmJlY2U1YmMxZDM0ZjM4NTE4MDA1NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+