В Калужской области завершено голосование на звание лучшего работодателя

Проект «Работодатель года» проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» уже второй год.

Выдвинуть кандидатуры на присвоение почетного звания мог любой читатель, заполнив специальную форму на сайте Кп40 и назвав достойное, по его мнение, предприятие или организацию.

В 2023 году путем такого электронного голосования дипломы «Работодатель года» получили 20 предприятий региона.

Высокая активность наших читателей в народном голосовании подтверждает, что проект получился действительно нужным и крайне актуальным. Ведь более трети предприятий региона остро нуждается в новых рабочих руках – таковы данные министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Победители этого года будут объявлены и награждены 19-го сентября.