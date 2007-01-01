В Калужской области завершено голосование на звание лучшего работодателя
Проект «Работодатель года» проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» уже второй год.
Выдвинуть кандидатуры на присвоение почетного звания мог любой читатель, заполнив специальную форму на сайте Кп40 и назвав достойное, по его мнение, предприятие или организацию.
В 2023 году путем такого электронного голосования дипломы «Работодатель года» получили 20 предприятий региона.
Высокая активность наших читателей в народном голосовании подтверждает, что проект получился действительно нужным и крайне актуальным. Ведь более трети предприятий региона остро нуждается в новых рабочих руках – таковы данные министерства труда и социальной защиты Калужской области.
Победители этого года будут объявлены и награждены 19-го сентября.
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