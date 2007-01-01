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Экономика и бизнес

Калужскую одежду и обувь показали в Москве

Производители из нашего региона приняли участие в выставках «СРМ Премьера моды в Москве-2024 осень» и «Измайлово Шуз 2024».
Дмитрий Ивьев
08:33 сегодня
0 381
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Об этом 3 сентября рассказали в правительстве Калужской области. 

Участие в выставках состоялось в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

В правительстве отметили, что к калужской продукции на выставках проявляли высокий интерес.

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Лента комментариев
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