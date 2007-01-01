Калужскую одежду и обувь показали в Москве

Производители из нашего региона приняли участие в выставках «СРМ Премьера моды в Москве-2024 осень» и «Измайлово Шуз 2024».

Об этом 3 сентября рассказали в правительстве Калужской области.

Участие в выставках состоялось в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

В правительстве отметили, что к калужской продукции на выставках проявляли высокий интерес.