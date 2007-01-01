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Экономика и бизнес

Калужское предприятие улучшило показатели благодаря нацпроекту 

Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
0 344
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Один из производителей автоэлектроники вышел на новый уровень по итогам трех месяцев внедрения практик нацпроекта «Производительность труда», сообщили 3 сентября в пресс-службе правительства региона.

25% выпускаемой предприятием продукции - датчики температуры.

- На этапе «Диагностика и планирование» было сформировано 33 мероприятия внедрения основных инструментов на эталонном участке и за три месяца все они реализованы, - пояснили в правительстве. - На следующем этапе — «Внедрение» сотрудникам предприятия предстоит организовать складские помещения, улучшить и автоматизировать некоторые производственные участки, а также распространить полученный опыт на другие направления и наладить работу по улучшению планирования производства. 

После внедрения бережливых технологий затраты производителя уменьшились.

Напомним, оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций (РЦК), действующий на базе Агентства развития бизнеса.

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Лента комментариев
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Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

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