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Экономика и бизнес

Выдачи ипотеки в этом году могут превысить 5 трлн рублей

16:27 сегодня
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Эксперты улучшили прогноз продаж ипотеки в России в этом году, учитывая адаптацию рынка к новым условиям. В августе, по предварительным оценкам, продажи ипотеки были сопоставимы с июльскими значениями и составили 355 млрд рублей. Выдачи за весь год могут достичь 5,1 трлн рублей. Таким образом, рынок фактически повторит результат 2022 года. Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Во втором полугодии структура ипотечных продаж активно меняется. В августе укрепилось значение «семейной» ипотеки. Если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля, по предварительным оценкам, превысила 44%. В декабре, по прогнозам ВТБ, банки будут проводить по «семейной» ипотеке до половины сделок.

Выросла доля рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (весной 2022 года она занимала в среднем четверть). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже 9 месяцев превышают 15% в среднем по рынку. Учитывая риторику ЦБ, снижение ключевой ставки, а за ней – и ставок по кредитам, может начаться только в следующем году.

«На спрос в ипотеке «давят» экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по «охлаждению» рынка. С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой - покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала «семейная» ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой», - отметил Георгий Горшков.

Вероятнее всего, в этом году рынок фактически «откатится» к результату 2022 года, когда его объемы составили 4,8 трлн рублей. Однако напрямую два этих периода сравнивать нельзя. На итоги 2022 года существенное влияние оказал резкий рост ключевой ставки, в этом же году она увеличивается поэтапно.

С учетом нетипичной ситуации для жилищного кредитования прогноз ВТБ еще может корректироваться. При этом, по словам Георгия Горшкова, уже очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость.

«Клиенты, которые не подходят под условия действующих госпрограмм, будут стремиться отложить покупку жилья до нормализации ситуации и разместить накопления на вклады, по которым банки сейчас предлагают экстра-доходность», - добавил он.

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