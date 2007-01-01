В Калужской области обнаружили 949 нарушений при поставке продуктов
Качество товара при помощи информационной системы «Меркурий» отслеживает региональное управление Россельхознадзора.
Во вторник, 3 сентября, этот вопрос обсуждался в правительстве региона.
Также для контроля пробы отбираются в местах производства, торговли и в соцучреждениях.
За первые шесть месяцев 2024 года была взята 891 проба. В 113 случаях нормы были нарушены.
В соцучреждениях сомнительными были 21,8% проб.
Губернатор Владислав Шапша на совещании назвал слабое противодействие недобросовестным поставщикам мягкотелой, бесхребетной позицией. Он поручил министерству конкурентной политики принять соответствующие меры.
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