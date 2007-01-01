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Экономика и бизнес

В Калужской области обнаружили 949 нарушений при поставке продуктов

Дмитрий Ивьев
14:13 сегодня
0 401
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Качество товара при помощи информационной системы «Меркурий» отслеживает региональное управление Россельхознадзора.

Во вторник, 3 сентября, этот вопрос обсуждался в правительстве региона.

Также для контроля пробы отбираются в местах производства, торговли и в соцучреждениях.

За первые шесть месяцев 2024 года была взята 891 проба. В 113 случаях нормы были нарушены.

В соцучреждениях сомнительными были 21,8% проб.

Губернатор Владислав Шапша на совещании назвал слабое противодействие недобросовестным поставщикам мягкотелой, бесхребетной позицией. Он поручил министерству конкурентной политики принять соответствующие меры.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

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harier

Что самое смешное - с транспортной ситуацией ничего не изменится после реконструкции.

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VGA

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Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

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3 1282
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

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pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

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RudeBoy

Зажрался народ.

...
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3 1282
RudeBoy

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В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 523
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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11:59 сегодня
1 1094
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

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