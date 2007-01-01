В Калужской области обнаружили 949 нарушений при поставке продуктов

Качество товара при помощи информационной системы «Меркурий» отслеживает региональное управление Россельхознадзора.

Во вторник, 3 сентября, этот вопрос обсуждался в правительстве региона.

Также для контроля пробы отбираются в местах производства, торговли и в соцучреждениях.

За первые шесть месяцев 2024 года была взята 891 проба. В 113 случаях нормы были нарушены.

В соцучреждениях сомнительными были 21,8% проб.

Губернатор Владислав Шапша на совещании назвал слабое противодействие недобросовестным поставщикам мягкотелой, бесхребетной позицией. Он поручил министерству конкурентной политики принять соответствующие меры.