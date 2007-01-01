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Экономика и бизнес

Премьер-министр высоко оценил экономические достижения Калужской области

Как мы уже рассказывали, Михаил Мишустин 26 августа приезжал на форум развития малых городов в Калугу.
Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
0 279
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Также в этот день прошла его рабочая встреча с губернатором Владиславом Шапшой.

Мишустин положительно высказался о развитии калужской экономики.

Обсуждался вопрос перезапуска автомобильных заводов. На бывшем «Фольксвагене» в 2025 году планируется выпустить 121 000 автомобилей.

Для выпуска фармакологической продукции зарезервировали всю новую площадку особой экономической зоны «Калуга».

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калужская область
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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

...
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11:35 сегодня
10 5569
Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

...
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Назначен новый директор школы №5 Калуги
11:12 сегодня
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maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

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Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 сегодня
1 303
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

...
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Назначен новый директор школы №5 Калуги
10:26 сегодня
3 4404
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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Bungee

«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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27 августа 199 лет назад в Калуге насчитали 300 фонарей
09:37 сегодня
5 4255
shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

...
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08:22 сегодня
3 4404
О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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