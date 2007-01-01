Премьер-министр высоко оценил экономические достижения Калужской области

Как мы уже рассказывали, Михаил Мишустин 26 августа приезжал на форум развития малых городов в Калугу.

Также в этот день прошла его рабочая встреча с губернатором Владиславом Шапшой.

Мишустин положительно высказался о развитии калужской экономики.

Обсуждался вопрос перезапуска автомобильных заводов. На бывшем «Фольксвагене» в 2025 году планируется выпустить 121 000 автомобилей.

Для выпуска фармакологической продукции зарезервировали всю новую площадку особой экономической зоны «Калуга».