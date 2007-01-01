Премьер-министр высоко оценил экономические достижения Калужской области
Также в этот день прошла его рабочая встреча с губернатором Владиславом Шапшой.
Мишустин положительно высказался о развитии калужской экономики.
Обсуждался вопрос перезапуска автомобильных заводов. На бывшем «Фольксвагене» в 2025 году планируется выпустить 121 000 автомобилей.
Для выпуска фармакологической продукции зарезервировали всю новую площадку особой экономической зоны «Калуга».
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....