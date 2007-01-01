В Калужской области производство сельхозпродуктов увеличилось на 5%
За первую половину 2024 года такой продукции произведено на 30,2 миллиарда рублей, рассказали 27 августа в министерстве сельского хозяйства региона.
Вырос выпуск молока – до 283 тысяч тонн.
Производство скота и птицы на фермах возросло на 4,8%, в сельхозорганизациях – на 5,7%.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....