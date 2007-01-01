В Калужской области производство сельхозпродуктов увеличилось на 5%

За первую половину 2024 года такой продукции произведено на 30,2 миллиарда рублей, рассказали 27 августа в министерстве сельского хозяйства региона.

Вырос выпуск молока – до 283 тысяч тонн.

Производство скота и птицы на фермах возросло на 4,8%, в сельхозорганизациях – на 5,7%.