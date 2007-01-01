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Экономика и бизнес

В Калужской области производство сельхозпродуктов увеличилось на 5%

Дмитрий Ивьев
09:50 сегодня
0 192
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За первую половину 2024 года такой продукции произведено на 30,2 миллиарда рублей, рассказали 27 августа в министерстве сельского хозяйства региона.

Вырос выпуск молока – до 283 тысяч тонн.

Производство скота и птицы на фермах возросло на 4,8%, в сельхозорганизациях – на 5,7%.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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