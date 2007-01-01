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Экономика и бизнес

Михаил Мишустин оценил потенциал калужских производителей

В понедельник, 26 августа, премьер-министр России приехал в Калугу.
Дмитрий Ивьев
15:48 сегодня
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Мишустин примет участие в пленарном заседании форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Перед этим главе правительства показали выставку с достижениями региональных производителей. 

Как отметил заместитель губернатора Владимир Попов, премьер-министр отметил большой потенциал региональных производителей.

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Лента комментариев
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