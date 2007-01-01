Михаил Мишустин оценил потенциал калужских производителей
В понедельник, 26 августа, премьер-министр России приехал в Калугу.
Мишустин примет участие в пленарном заседании форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
Перед этим главе правительства показали выставку с достижениями региональных производителей.
Как отметил заместитель губернатора Владимир Попов, премьер-министр отметил большой потенциал региональных производителей.
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jajil43
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