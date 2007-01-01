Шапша рассказал, что обсуждали на деловом завтраке с Иреком Файзуллиным
Губернатор Калужской области рассказал, что при участии главы Минстроя обсуждалось создание условий для реализации молодежи в небольших городах, а также развитие комфортной городской среды.
- Сегодня основной день Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», - прокомментировал Владислав Шапша. - Большая деловая программа. Для нас это возможность на всю страну показать потенциал нашего региона для его дальнейшего развития.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....