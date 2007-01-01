Шапша рассказал, что обсуждали на деловом завтраке с Иреком Файзуллиным

Мероприятие прошло в нашем регионе в понедельник, 26 августа.

Губернатор Калужской области рассказал, что при участии главы Минстроя обсуждалось создание условий для реализации молодежи в небольших городах, а также развитие комфортной городской среды.

- Сегодня основной день Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», - прокомментировал Владислав Шапша. - Большая деловая программа. Для нас это возможность на всю страну показать потенциал нашего региона для его дальнейшего развития.