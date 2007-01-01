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Главная Новости Экономика и бизнес Шапша рассказал, что обсуждали на деловом завтраке с Иреком Файзуллиным
Экономика и бизнес

Шапша рассказал, что обсуждали на деловом завтраке с Иреком Файзуллиным

Мероприятие прошло в нашем регионе в понедельник, 26 августа.
Дмитрий Ивьев
10:04 сегодня
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Губернатор Калужской области рассказал, что при участии главы Минстроя обсуждалось создание условий для реализации молодежи в небольших городах, а также развитие комфортной городской среды. 

- Сегодня основной день Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», - прокомментировал Владислав Шапша. - Большая деловая программа. Для нас это возможность на всю страну показать потенциал нашего региона для его дальнейшего развития.

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jajil43

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