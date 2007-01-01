В Калужской области закупили лошадей ахалтекинской породы для агротуризма

Животных этой верховой породы теперь подращивают в деревне Шершнево Барятинского района.

Лошадей приобрел для своего хозяйства фермер Андрей Чернов.

Как пояснил в среду, 21 августа, глава районной администрации Андрей Хохлов, некоторые из купленных животных уже ходят под седлом, и могут стать заметным подспорьем в сфере агротуризма, который активно развивается в Калужской области.

Помимо ухода за лошадьми, фермер из Шершнево активно развивает другие виды животноводства.