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Экономика и бизнес

В реестр Минпромторга включили еще один калужский промышленный кластер

Как сообщил в среду, 21 августа, Владислав Шапша, ведущий участник кластера - компания «Обнинские Фильтры», включившая в себя шесть предприятий
Михаил Тырин
08:54 сегодня
0 241
Фото пресс-службы правительства Калужской области
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Специализация компании - стерилизующие фильтры для нужд фармацевтики и биотехнологий. Уже два десятка профильных компаний региона проявили интерес к этой продукции. Объединение заинтересованных сторон позволит довести выпуск продукции до промышленных объемов.

Губернатор подчеркнул, что кластерная политика калужского региона признана одной из успешных в стране. Идет работа над созданием новых кластеров. В их числе кластера строительных материалов, беспилотных авиационных систем. Наблюдается активный интерес инвесторов к сотрудничеству.

Заявка на включение промышленного кластера по производству микрофильтрационного оборудования и пористых полимерных материалов в федеральный реестр успешно прошла проверку при содействии Агентства инновационного развития региона.

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
4 2911
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 2911
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 2911
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 2911
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
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Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 2761
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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12:13 21.08
1 509
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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