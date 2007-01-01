В реестр Минпромторга включили еще один калужский промышленный кластер

Как сообщил в среду, 21 августа, Владислав Шапша, ведущий участник кластера - компания «Обнинские Фильтры», включившая в себя шесть предприятий

Специализация компании - стерилизующие фильтры для нужд фармацевтики и биотехнологий. Уже два десятка профильных компаний региона проявили интерес к этой продукции. Объединение заинтересованных сторон позволит довести выпуск продукции до промышленных объемов.

Губернатор подчеркнул, что кластерная политика калужского региона признана одной из успешных в стране. Идет работа над созданием новых кластеров. В их числе кластера строительных материалов, беспилотных авиационных систем. Наблюдается активный интерес инвесторов к сотрудничеству.

Заявка на включение промышленного кластера по производству микрофильтрационного оборудования и пористых полимерных материалов в федеральный реестр успешно прошла проверку при содействии Агентства инновационного развития региона.