В реестр Минпромторга включили еще один калужский промышленный кластер
Специализация компании - стерилизующие фильтры для нужд фармацевтики и биотехнологий. Уже два десятка профильных компаний региона проявили интерес к этой продукции. Объединение заинтересованных сторон позволит довести выпуск продукции до промышленных объемов.
Губернатор подчеркнул, что кластерная политика калужского региона признана одной из успешных в стране. Идет работа над созданием новых кластеров. В их числе кластера строительных материалов, беспилотных авиационных систем. Наблюдается активный интерес инвесторов к сотрудничеству.
Заявка на включение промышленного кластера по производству микрофильтрационного оборудования и пористых полимерных материалов в федеральный реестр успешно прошла проверку при содействии Агентства инновационного развития региона.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......