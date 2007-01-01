Калужан приглашают на ярмарку вакансий

Ищешь работу? Не упусти возможность!

24 августа с 11:00 до 16:00 в одном из крупнейших торговых центров Калуги "Торговый квартал" по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Надежные и ведущие работодатели Калужской области представят свои вакансии.

Здесь ты сможешь узнать о лучших предложениях работодателей и найти надежную, хорошо оплачиваемую работу.

Не упусти шанс сделать правильный выбор для своей карьеры! Ждем тебя!

Приходи 24 августа в "Торговый квартал".

Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"