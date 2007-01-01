Калужан приглашают на ярмарку вакансий
24 августа с 11:00 до 16:00 в одном из крупнейших торговых центров Калуги "Торговый квартал" по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.338А пройдет ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Надежные и ведущие работодатели Калужской области представят свои вакансии.
Здесь ты сможешь узнать о лучших предложениях работодателей и найти надежную, хорошо оплачиваемую работу.
Не упусти шанс сделать правильный выбор для своей карьеры! Ждем тебя!
Приходи 24 августа в "Торговый квартал".
Организатор мероприятия ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга"
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....