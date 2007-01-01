В ходе межрегионального семинара специалистов по выращиванию ягодных культур свой опыт представил фермер-калужанин
Участники семинара-автопробега «Организация выращивания земляники садовой и малины в фермерском хозяйстве» осмотрели хозяйство ИП КФХ Ворожейкин, где культивируется малина.
В возведении теплиц решающим подспорьем стал грант в 1,4 миллиона рублей, полученный четыре года назад.
Второй грант хозяйство получило в текущем году на развитие семейной фермы, его размер составил 12,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить туннели для выращивания малины.
Площадь посадок в хозяйстве составляет семь гектаров. Ягода идет не только на продажу, но и для изготовления собственных кондитерских изделий, снеков и напитков.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....