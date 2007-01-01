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Экономика и бизнес

В ходе межрегионального семинара специалистов по выращиванию ягодных культур свой опыт представил фермер-калужанин

Как рассказал в пятницу, 16 августа, Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов, ягодоводы из 20 регионов страны познакомились с наработками фермерского хозяйства Жуковского района.
Михаил Тырин
15:08 сегодня
0 268
Фото областного министерства сельского хозяйства
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Участники семинара-автопробега «Организация выращивания земляники садовой и малины в фермерском хозяйстве» осмотрели хозяйство ИП КФХ Ворожейкин, где культивируется малина.

В возведении теплиц решающим подспорьем стал грант в 1,4 миллиона рублей, полученный четыре года назад.

Второй грант хозяйство получило в текущем году на развитие семейной фермы, его размер составил 12,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить туннели для выращивания малины. 

Площадь посадок в хозяйстве составляет семь гектаров. Ягода идет не только на продажу, но и для изготовления собственных кондитерских изделий, снеков и напитков. 

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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08:52 сегодня
1 615
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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