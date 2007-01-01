В ходе межрегионального семинара специалистов по выращиванию ягодных культур свой опыт представил фермер-калужанин

Как рассказал в пятницу, 16 августа, Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов, ягодоводы из 20 регионов страны познакомились с наработками фермерского хозяйства Жуковского района.

Участники семинара-автопробега «Организация выращивания земляники садовой и малины в фермерском хозяйстве» осмотрели хозяйство ИП КФХ Ворожейкин, где культивируется малина.

В возведении теплиц решающим подспорьем стал грант в 1,4 миллиона рублей, полученный четыре года назад.

Второй грант хозяйство получило в текущем году на развитие семейной фермы, его размер составил 12,6 миллиона рублей. На эти средства планируется построить туннели для выращивания малины.

Площадь посадок в хозяйстве составляет семь гектаров. Ягода идет не только на продажу, но и для изготовления собственных кондитерских изделий, снеков и напитков.