Три предприятия из Калужской области признаны лучшими в ЦФО экспортерами

Об этом стало известно при подведении итогов Всероссийской премии «Экспортер года»

Как рассказал в пятницу, 16 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, лидерство завоевали НПП «Интех», «ДИАЛ-К» и «Партнер-М». Эти компании вышли на мировой рынок с такими товарами, как автозеркала, мучные кондитерские изделия и ингредиенты для пищевой промышленности.

Руководство региона активно помогает экспортирующим предприятиям найти новые направления и наладить партнерство.

Только в текущем году Региональный Центр поддержки экспорта организовал участие в международных выставках для 29 предприятий малого и среднего бизнеса.

Их продукция была представлена на экспозициях в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, а также во время бизнес-миссий в Республику Беларусь и Кыргызстан.