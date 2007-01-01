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Экономика и бизнес

Три предприятия из Калужской области признаны лучшими в ЦФО экспортерами

Об этом стало известно при подведении итогов Всероссийской премии «Экспортер года»
Михаил Тырин
14:48 сегодня
0 394
Фото Пресс-службы Губернатора и Правительства Калужской области
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Как рассказал в пятницу, 16 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, лидерство завоевали НПП «Интех», «ДИАЛ-К» и «Партнер-М». Эти компании вышли на мировой рынок с такими товарами, как автозеркала, мучные кондитерские изделия и ингредиенты для пищевой промышленности.

Руководство региона активно помогает экспортирующим предприятиям найти новые направления и наладить партнерство. 

Только в текущем году Региональный Центр поддержки экспорта организовал участие в международных выставках для 29 предприятий малого и среднего бизнеса.

Их продукция была представлена на экспозициях в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, а также во время бизнес-миссий в Республику Беларусь и Кыргызстан. 

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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08:52 сегодня
1 615
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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mason

И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

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