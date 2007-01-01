Три предприятия из Калужской области признаны лучшими в ЦФО экспортерами
Как рассказал в пятницу, 16 августа, в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша, лидерство завоевали НПП «Интех», «ДИАЛ-К» и «Партнер-М». Эти компании вышли на мировой рынок с такими товарами, как автозеркала, мучные кондитерские изделия и ингредиенты для пищевой промышленности.
Руководство региона активно помогает экспортирующим предприятиям найти новые направления и наладить партнерство.
Только в текущем году Региональный Центр поддержки экспорта организовал участие в международных выставках для 29 предприятий малого и среднего бизнеса.
Их продукция была представлена на экспозициях в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, а также во время бизнес-миссий в Республику Беларусь и Кыргызстан.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....