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Экономика и бизнес

Эксперты раскрыли схемы работы «патентных троллей»

Софья Фирсова
16:05 сегодня
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Наиболее распространенные схемы мошенничества, по которым у предпринимателей вымогают деньги за использование чужого товарного знака, выявили ВТБ и компания по защите интеллектуальных прав «Онлайн Патент». Эксперты выделяют три схемы: с доменными именами, лицензиями на определенные виды деятельности и регистрацией названий компаний. Цена решения вопроса во «внесудебном порядке» для предпринимателей в среднем составляет 500 тыс. рублей.

Тролль «местного значения». Первый вид патентного мошенничества – схема «местного значения». Мошенники работают с вывесками кафе, салонов красоты или магазинов. Они используют данные о компаниях из геосервисов, регистрируют на названия компаний товарные знаки, после чего предъявляют претензии к владельцам проектов.  

Тролль «лицензионный». Другая схема мошенничества связана с лицензионной деятельностью компаний. Мошенники работают со списками организаций, обладающих лицензиями на определенную деятельность. На названия компаний из таких списков регистрируются товарные знаки, затем владельцам бизнесов предъявляются претензии.  

Тролль «доменный». Третья распространенная схема мошенничества затрагивает доменные имена успешных сайтов, которые работают без регистрации товарного знака. По ней мошенники ищут интернет-магазины, которые хорошо продают товары. На их названия они самостоятельно регистрируют товарные знаки, а затем предъявляют претензии к владельцам ресурсов. Здесь стоимость решения вопроса зависит от коммерческой успешности интернет-магазина. Чаще всего минимальная сумма, которую озвучивают мошенники, начинается с 500 тыс. рублей.  

«По оценке ВТБ, товарный знак регистрируют только 60% предпринимателей. Половина владельцев среднего и малого бизнеса не знают о рисках, связанных с незаконным использованием чужих товарных знаков или считают, что проблемы могут возникнуть только у крупных компаний. Этим активно пользуются мошенники. Чтобы обезопасить себя от «патентных троллей» рекомендуем бизнесу обязательно регистрировать официальное название компании или продукта», – говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.  

Чаще всего предприниматели самостоятельно выбирают название для своего бизнеса, стараясь сделать его оригинальным. Каждый пятый владелец бизнеса выбирает понравившееся слово или словосочетание, а каждый десятый – использует свое имя или фамилию. Для наименования компаний предприниматели преимущественно используют названия на английском языке, чуть реже – на русском, а каждый двадцатый использует для этого другой иностранный язык.  

«Предприниматели вкладывают средства в раскрутку своего бизнеса – рекламу, продвижение в соцсетях, уникальный дизайн и т.п. Со временем бренд становится все более узнаваемым. Однако даже если сейчас выбранное название, под которым развивается бизнес, свободно, то через несколько лет кто-то другой может подать на него заявку и прийти к предпринимателю с требованием его не использовать. В этом случае придется начинать все заново – новое имя, сайт, маркетинговые материалы, а соответственно – значительные расходы. Регистрация товарного знака гарантирует, что никто не сможет присвоить его, включая конкурентов и патентных троллей. Поэтому если запускать бизнес и рассчитывать на его рост, то регистрировать товарный знак однозначно нужно», – говорит Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент».

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