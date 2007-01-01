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Экономика и бизнес

Экономика Калужской области заняла четыре топовых места среди регионов ЦФО

Софья Фирсова
10:24 сегодня
0 175
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По итогам первого полугодия Калужская область заняла сразу четыре места в тройке лидеров ЦФО по различным показателям. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. Регион стал лидером по индексу промпроизводства и индексу в обрабатывающих отраслях. Второе место Калужская область заняла по производству молока и по показателям строительства жилья на тысячу населения. Третье место наш регион занял по показателю объема обрабатывающих производств на душу населения. Рост производства транспортного оборудования составил 151%, химических веществ – 150%, бумаги и соответствующих изделий – 135%, пищевых продуктов, лекарств и пластмассовых изделий – 128%, автомобилей и их компонентов -115%.

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калужская область
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Лента комментариев
VGA

17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
20:02 13.08
10 5662
VGA

Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
19:57 13.08
10 5662
ajax

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем в Монголии метают овец с моста, и где на Алтае бабушка курит трубку
19:40 13.08
1 3401
ILR

Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос.

...
Общество
В Калуге на детской площадке обитают кони
19:29 13.08
5 1700
VGA

Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
18:57 13.08
4 1066
nikol

Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:55 13.08
4 1066
Василёк

откуда столько больных на правом берегу ?

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:08 13.08
4 1066
mrTJohn

А на фото потенциальный ученик?

...
Образование
В Калужской области создадут аграрные классы
16:30 13.08
1 814
shurup

Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
16:21 13.08
2 1247
shurup

Спрашиваю без стёба: А не пора ли уже калужан эвакуировать?

...
Общество
Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области
16:16 13.08
2 1434
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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