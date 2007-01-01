Экономика Калужской области заняла четыре топовых места среди регионов ЦФО

По итогам первого полугодия Калужская область заняла сразу четыре места в тройке лидеров ЦФО по различным показателям. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов. Регион стал лидером по индексу промпроизводства и индексу в обрабатывающих отраслях. Второе место Калужская область заняла по производству молока и по показателям строительства жилья на тысячу населения. Третье место наш регион занял по показателю объема обрабатывающих производств на душу населения. Рост производства транспортного оборудования составил 151%, химических веществ – 150%, бумаги и соответствующих изделий – 135%, пищевых продуктов, лекарств и пластмассовых изделий – 128%, автомобилей и их компонентов -115%.