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Экономика и бизнес

Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области

Софья Фирсова
15:29 сегодня
1 418
Пресс-служба Правительства Калужской области
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Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что региональная экономика динамично растет. Большую роль в этом сыграло возобновление работы предприятий регионального автокластера. Сейчас показатели роста в этой области составляют 114,6%. Также губернатор отметил, что индекс промышленного производства превысил 121%.

- Ситуации в реальном секторе экономики Калужской области не просто стабилизировалась, мы укрепляем позиции одного из ведущих промышленных регионов. Хорошие показатели у нас и в сельском хозяйстве, строительстве. Помогаем инвесторам реализовывать новые проекты. Рост экономики позволяет наполнять бюджет, выполнять социальные обязательства перед жителями, - подытожил Шапша.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 сегодня
1 416
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
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На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 сегодня
1 394
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
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Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
13:55 сегодня
1 398
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
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ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

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mrTJohn

Как же так то?

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amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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mik27

сво

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