Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области

Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил, что региональная экономика динамично растет. Большую роль в этом сыграло возобновление работы предприятий регионального автокластера. Сейчас показатели роста в этой области составляют 114,6%. Также губернатор отметил, что индекс промышленного производства превысил 121%.

- Ситуации в реальном секторе экономики Калужской области не просто стабилизировалась, мы укрепляем позиции одного из ведущих промышленных регионов. Хорошие показатели у нас и в сельском хозяйстве, строительстве. Помогаем инвесторам реализовывать новые проекты. Рост экономики позволяет наполнять бюджет, выполнять социальные обязательства перед жителями, - подытожил Шапша.