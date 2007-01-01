На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей

Министр сельского хозяйства по Калужской области Александр Ефремов на заседании регионального кабинета министров рассказал, что в 2024 году из бюджетов разных уровней выделят около двух миллиардов рублей на развитие сельхоз отрасли в регионе. За последние пять лет рост валовой продукции сельского хозяйства превысил 7%. За первые шесть месяцев 2024 года производство молока на 111,4% превысило аналогичный период 2023 года. Этот показатель на данный момент составляет 283 тысячи тонн. Также выросло производство яиц (на 96%), скота и птицы на убой(на 104,8%). За шесть месяцев предприятия аквакультуры вырастили 255 тонн молоди различных рыб – карпа, амура, толстолобика, линя, а также озерную и ручьевую форель. Ефремов отметил, что в 2023 году удалось добиться значительного превышения целевых показателей по зерновым культурам, картофелю и овощам. В этом году планируется добиться таких же высоких результатов. - Прошу глав администраций держать на контроле ход уборочной страды», — поручил министр. В регионе активно развивается грибоводство и полным ходом идет возрождение плодово-ягодной продукции.

Наращивать производственный потенциал удается благодаря программам поддержки фермерских хозяйств. В этом году гранты на развитие семейных ферм в общей сумме 130 миллионов рублей получат 15 хозяйств и один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Льготное кредитование сельхозпроизводителей позволяет привлекать в отрасль инвестиции: инвестиционный портфель превышает 133,4 млрд. рублей. Ефремов отметил, что вместе с импортозамещением в регионе активно развивают выпуск эспортоориентированной продукции. Эту задачу решают в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».