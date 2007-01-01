Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода

Заместитель губернатора Владимир Попов сообщил, что индекс промышленного производства вырос на 121,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильная экономическая ситуация сохраняется благодаря диверсификации производства.

Оборот организаций составил 985 миллиардов рублей. Этот показатель превышает прошлогодний на 21,6%.

Калужская область занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексам обрабатывающего и промышленного производств по итогам первого полугодия. Наибольший рост отмечается в производстве химических веществ — в 2,5 раза, транспортных средств и оборудования — 151,4 %, бумаги и бумажных изделий — 134,9 %.

По уровню зарплаты регион вышел на третье место. Средняя зарплата в области – 67 650 рублей. Это на 17,3% выше, чем в прошлом году.