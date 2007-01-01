+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Экономика и бизнес Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
Экономика и бизнес

Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода

Софья Фирсова
10:57 сегодня
0 253
Читайте KP40.RU:

Заместитель губернатора Владимир Попов сообщил, что индекс промышленного производства вырос на 121,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильная экономическая ситуация сохраняется благодаря диверсификации производства.

Оборот организаций составил 985 миллиардов рублей. Этот показатель превышает прошлогодний на 21,6%.

Калужская область занимает лидирующую позицию в ЦФО по индексам обрабатывающего и промышленного производств по итогам первого полугодия. Наибольший рост отмечается в производстве химических веществ — в 2,5 раза, транспортных средств и оборудования — 151,4 %, бумаги и бумажных изделий — 134,9 %.

По уровню зарплаты регион вышел на третье место. Средняя зарплата в области – 67 650 рублей. Это на 17,3% выше, чем в прошлом году.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
33%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 сегодня
11 4453
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 1988
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6186
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 11.08
2 1988
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 11.08
2 1158
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 11.08
1 1310
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 5110
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3876
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InMyT20rK0VpZ3dzc3FwdVdUdU9HUHc9PSIsInZhbHVlIjoiRzFVb0Z3OEF2U0NWUnd4N2xzcW1KRnRrbGwvcG9Nd1FNSCtmY1J1d1hHVHZ2b1V1cnIwb3hRRjR6azV6akpTZUVjN3E3UjA2czk3d1l4SGkveU1kK2tsamVKZkx0S0Rha3NCU05Hd2h6WFhNSks4akM4eWJ6UTFiVGI1c0VzVlZIU1E4MUY5Nzc2T1ZCbVFTTFJwZVRxRmpmakg0ZkJ1djZDZXoxaWRTV2s4NHgwd2xsU2R3bjMxRm1jVUs5WkVacFZCcEdNSTFRV0Njd2IzZTlUWTAvbWdYOHNGdUNHaFhOYi9lSnJ4WUU5Z050OFIxK1lUR0dCZUFWSmhUNm1VbndWNm1YL3ZXa3dvc1dQQm5BdWEvdjVtSVphcUd0a0l1STRZSUx0bDl2aXhpV2NaOXR3eWF1OThMMlpINlFpck1iZE52ZlJHeExvOE9SRk5HUFMxRldLUTRGK24xb2hlcVFwTmxaeE04N0d3NlU3azk4TlMyVURWbDhBc1ovM0l6cWk4M2NnamNYVkkzK0hsdzFYSnIzUko0ZmxPU3ZTaDBhdnZobkIrMnB4VzAwZHNJSHZDZklHTUVLejY5cmxPcW1wNTJGbjlSK1JHQ09aRDMzU3VYekFVWlFUeUVWUUthWTU2czNOQ0lSRmx0V0F5VnhmM1BNUlFIUGQ2Q0ZMaHdmbnVWSFErQ00yYm1LK2pzVVFCR3RRV0hUOTdpcUNnYXBrNEI0YytmMDhvT2xkMlJRZmdVdmI2Z1NrR25kakx2eTFDbUQ3NGpVSFhtUGJVNjFaa1lPLzhLYlkvaTZXaUZXOXRpcmVuNmtCYlp6dlE0TFFUR2o0Mndpc1h6c25WYyIsIm1hYyI6IjM2NDQ5MDk5YmE3ODIwY2I2ZTgyMjI4YzA5Zjc0Yjk2YjhjMjdiZjc0MmUzOGJjYTQ3OTUxZWRkOGRmZjUzM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im9Ga1dva0JuN2xad3FiNDRMdittZFE9PSIsInZhbHVlIjoiekRDS1FuTnZYNFJTV09jcGkwNktNRGUzcjZSb05namk4VmdkN1RYY3BxaVlwdXRRWjB0VEV0N29xU0ladXIxeXR3ek5odlU0SVpWU09INVpISTRMWnpTMXJ3YVhLVTJETU5SZ000SEx4UkdhWGlud1VSQUhYYVR2dGVmL05BNVZnOGpSdGRqM0FaNVM3YlhGSERxazVGUGMxSHFVQzNsUnRTUXJwbkVzenBheXkrZkkxcTJpWmY3cEtNa0xTNjBlYWpWbzZsL2UxYzFLaUdFdkI1T0J3em1ZNVdVMFFSTTZNNjRSQ1FVVlR4N1pTLzl0OWhzVWlLMTF1a290MTFTQUt0a3VJaHdHaHBSZG1IcUl5NmdMNXYwMzBJQUMxMSs4akdyUlpDTHNFZWl2TFZrWEg2eXFvSWtGSTRQRlZQZXNxMzJ5VFJETkxTbEZ0Mktma1UyRlVZbWpSZVkyN1FlTFh4eCtoSTI5RHVZcDI1VXBsczdTbXZSOTBvYjRUM2ptN05wazB2OXpLOXhhNFAvY2JCMkx0MDhtdHVFTmtlY3lOakVneGZDbkd3eDk5MzZ5YjlHcG0rbllEK2FjaFV0MSIsIm1hYyI6IjRmZDQxODMwYmI0Mjk2ODcwNzUwNzgxNDBkYTJkZTYyMDgxYmM5YWVkODU3YmVjNDdlYWNmZGY0MmYyMzMwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+