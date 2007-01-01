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Экономика и бизнес

В Калужской области объемы производства в аграрном комплексе выросли на 77%

Софья Фирсова
15:31 сегодня
0 181
Пресс-служба правительства Калужской области
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О росте объемов производства в регионе рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Регион стал одним из лучших в России по показателю темпов роста молочного животноводства. Объемы производства молока превысили рубеж в полмиллиона тонн. Численность поголовья мясного скота выросла более чем в пять раз. Губернатор отметил, что несмотря на продовольственное эмбарго, Россия с успехом обеспечивает себя основными продуктами питания. Наш регион – наглядный тому пример.

В будущем актуальными задачами по-прежнему остаются подготовка кадров, увеличение экспорта и импортозамещение семян и техники.

 

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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Василёк

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РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

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скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

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VGA

А кто слышал про КТФ до этой новости? Я первый раз узнал.

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