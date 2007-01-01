В Калужской области объемы производства в аграрном комплексе выросли на 77%

О росте объемов производства в регионе рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Регион стал одним из лучших в России по показателю темпов роста молочного животноводства. Объемы производства молока превысили рубеж в полмиллиона тонн. Численность поголовья мясного скота выросла более чем в пять раз. Губернатор отметил, что несмотря на продовольственное эмбарго, Россия с успехом обеспечивает себя основными продуктами питания. Наш регион – наглядный тому пример.

В будущем актуальными задачами по-прежнему остаются подготовка кадров, увеличение экспорта и импортозамещение семян и техники.