Экспортеры из Калужской области нашли бизнес-партнеров в Узбекистане

Предприниматели из нашего региона во время бизнес-миссии заключили договор о сотрудничестве с предприятиями Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области. С 29 июля по 2 августа представители пяти предприятий из нашей области вели переговоры с партнерами в Узбекистане. Также предприниматели изучали местный рынок. Специалист отдела аналитики и сопровождения ЦПЭ КО Икром Ходжаев отметил, что перед предпринимателями стояла задача установить контакт с местными компаниями, а также понять основные механизмы работы в стране.

Бизнес-миссию Центр поддержки экспорта Калужской области Калужской области организовал в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».