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Экономика и бизнес

Экспортеры из Калужской области нашли бизнес-партнеров в Узбекистане

Софья Фирсова
12:54 сегодня
0 257
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Предприниматели из нашего региона во время бизнес-миссии заключили договор о сотрудничестве с предприятиями Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Калужской области. С 29 июля по 2 августа представители пяти предприятий из нашей области вели переговоры с партнерами в Узбекистане. Также предприниматели изучали местный рынок. Специалист отдела аналитики и сопровождения ЦПЭ КО Икром Ходжаев отметил, что перед предпринимателями стояла задача установить контакт с местными компаниями, а также понять основные механизмы работы в стране.

Бизнес-миссию Центр поддержки экспорта Калужской области Калужской области организовал в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

 

 

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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