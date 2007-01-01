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Экономика и бизнес

К чьим финансовым советам прислушиваются россияне?  

Софья Фирсова
15:51 сегодня
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Больше половины опрошенных (53%) доверяют рекомендациям специалистов банка — для россиян это самый авторитетный источник информации при выборе финансовых услуг, выяснили в ВТБ*. В крупных городах (55%) доверие к советам специалистов банка выше, чем в городах с населением до 1 млн человек (50%), что может быть связано с более высоким качеством финансовых консультаций в мегаполисах. В Москве уровень доверия достигает 59%.  

Россияне также часто прислушиваются к мнению близких людей: 50% полагаются на советы семьи, а 48% — на рекомендации друзей. Советы семьи гораздо важнее для женщин (54%), чем для мужчин (45%). Особенно доверяют мнению близких и друзей респонденты в возрасте 35-44 лет. Однако почти половина (47%) тех, кто следовал советам друзей, сталкивались с неудачными их последствиями.  

Персонализация и предпочтения

Россияне все чаще обращают внимание на способность банков предложить персонализированные условия обслуживания. Подавляющее большинство (66%) опрошенных считают важным, чтобы банк предоставлял индивидуальный подход каждому клиенту. Для 31% респондентов этот аспект не имеет значения, а 4% предпочитают стандартные условия для всех.  

«Банки всегда стремятся идти навстречу своим клиентам, предлагая выгодные и персонализированные предложения, которые учитывают индивидуальные потребности и финансовые цели каждого. Даже пользователи, формально не являющиеся клиентами банка, могут воспользоваться привлекательными условиями и специальными программами. Такие инициативы направлены на создание долгосрочных и доверительных отношений, обеспечивая всем пользователям доступ к современным финансовым продуктам и услугам, адаптированным под их уникальные обстоятельства», — отметил Алексей Мартьянов, руководитель департамента коммерческого привлечения, старший вице-президент ВТБ.   

Детализированная информация перед принятием решений также важна для россиян. 23% опрошенных всегда нуждаются в личной консультации сотрудника банка, а 66% обращаются за консультациями время от времени по отдельным продуктам и услугам. Согласно исследованию ВТБ, лишь 10% предпочитают узнавать о продуктах другими способами.  

Негативный опыт является значительным барьером для выбора банка. 68% респондентов отметили, что неудачное взаимодействие с банком в прошлом становится решающей причиной не пользоваться его продуктами. Опыт близких и друзей также важен для 50% опрошенных. Плохие отзывы в интернете могут остановить 43% респондентов, а низкий рейтинг банка на специализированных сайтах — 37%.  

Финансовые обычаи и ритуалы также имеют значение для некоторых россиян: 13% опрошенных считают их важным знанием, передаваемым из поколения в поколение. Женщины (15%) чаще придерживаются таких обычаев, чем мужчины (11%). Наибольший интерес к финансовым ритуалам проявляют респонденты в возрасте 35-44 лет (18%). Среди самых частых ритуалов — откладывать часть зарплаты или премии, а также использовать различные фразы и заговоры на деньги.  

*Исследование проводилось в июле 2024 года с участием 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, живущих в российских городах с населением от 100 тыс. человек.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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