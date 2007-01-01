В Калужской области начали осваивать технологии бережливого производства

Инициативу поддержала обнинская компания «РАСТР-технология» в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Как сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-служба областного правительства, методики внедряются при участии регионального Центра компетенций

Подразделение, ответственное за выпуск штанцевых форм и оснастки для производства картонной упаковки, прошло начальное обучение.

Сейчас на предприятии готовят инструкторов для обучения персонала бережливому производству и на других производственных процессах.

- Считаем, что участие в нацпроекте — еще одна возможность для повышения эффективности и обеспечения долговременной стабильности предприятия, — поделился ожиданиями генеральный директор ООО «РАСТР-технология» Евгений Кульбацкий.