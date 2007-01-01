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Экономика и бизнес

В Калужской области начали осваивать технологии бережливого производства

Инициативу поддержала обнинская компания «РАСТР-технология» в рамках нацпроекта «Производительность труда»
Михаил Тырин
12:06 сегодня
0 260
Фото пресс-службы администрации Обнинска
Читайте KP40.RU:

Как сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-служба областного правительства, методики внедряются при участии регионального Центра компетенций

Подразделение, ответственное за выпуск штанцевых форм и оснастки для производства картонной упаковки, прошло начальное обучение.

Сейчас на предприятии готовят инструкторов для обучения персонала бережливому производству и на других производственных процессах.

- Считаем, что участие в нацпроекте — еще одна возможность для повышения эффективности и обеспечения долговременной стабильности предприятия, — поделился ожиданиями генеральный директор ООО «РАСТР-технология» Евгений Кульбацкий.

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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
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Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
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mrTJohn

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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09:23 сегодня
2 543
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

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19:21 05.08
39 11411
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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19:12 05.08
1 877
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Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 565
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
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Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
Статьи, аналитика, репортажи
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12:41 05.08
5 2258
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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