В Калужской области начали осваивать технологии бережливого производства
Инициативу поддержала обнинская компания «РАСТР-технология» в рамках нацпроекта «Производительность труда»
Как сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-служба областного правительства, методики внедряются при участии регионального Центра компетенций
Подразделение, ответственное за выпуск штанцевых форм и оснастки для производства картонной упаковки, прошло начальное обучение.
Сейчас на предприятии готовят инструкторов для обучения персонала бережливому производству и на других производственных процессах.
- Считаем, что участие в нацпроекте — еще одна возможность для повышения эффективности и обеспечения долговременной стабильности предприятия, — поделился ожиданиями генеральный директор ООО «РАСТР-технология» Евгений Кульбацкий.
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